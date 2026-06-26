Ανανέωσε για δύο χρόνια με τη Βουλιαγμένη η Κοτσιώνη

Η Μαρίνα Κοτσιώνη θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την εστία του ΝΟ Βουλιαγμένης, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία της με τον σύλλογο για ακόμη δύο χρόνια.

Η 27χρονη τερματοφύλακας και αρχηγός του ΝΟΒ συμπληρώνει ήδη 11 χρόνια παρουσίας στην ομάδα του Λαιμού. Στο διάστημα αυτό έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2019, την τρίτη θέση στη LEN Euro League την ίδια χρονιά, αλλά και το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών τη σεζόν 2024-25.

Σε διεθνές επίπεδο, με την Εθνική ομάδα έχει συμμετάσχει σε κορυφαίες διοργανώσεις, με σημαντικότερη επιτυχία την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2025, που διεξήχθη στην Κίνα.

Η ανακοίνωση της Βουλιαγμένης:

«Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης με χαρά ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την αρχηγό και τερματοφύλακα της ομάδας, Μαρίνα Κοτσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Γεννημένη στις 25 Μαρτίου 1999, η βασική πορτιέρε της γυναικείας ομάδας ανήκει στην οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης τα τελευταία 11 χρόνια.

Έχει συμβάλλει σε σημαντικές επιτυχίες, όπως η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος το 2019, η 3η θέση στην LEN Euroleague την ίδια χρονιά και το Πρωτάθλημα Ελλάδος στην Α1 Γυναικών την περίοδο 2024-2025.

Με την Εθνική Ομάδα, έχει συμμετάσχει σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, με σημαντικότερη διάκριση το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2025 στην Κίνα.

Η αρχηγός της ομάδας μας δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που συνεχίζω την πορεία μου φορώντας το σκουφάκι της Βουλιαγμένης. Εύχομαι να πετύχουμε όλους τους στόχους μας ως ομάδα και να έχουμε μια δυνατή και επιτυχημένη σεζόν».

Ευχόμαστε στη Μαρίνα ακόμη περισσότερες επιτυχίες με την ομάδα του Ν.Ο.Β.».