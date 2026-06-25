«Βόμβα» του ΠΑΟΚ στο φούτσαλ: Προβάρει τα «ασπρόμαυρα» o Πέδρο Τόρο! (vid)

Έτοιμος να ολοκληρώσει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του ελληνικού φούτσαλ είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα από τον Πέδρο Τόρο!

Οι άνθρωποι του Δικεφάλου έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τον πήχη ενόψει της νέας σεζόν, με στόχο να φτάσουν στην κατάκτηση του νταμπλ.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι Θεσσαλονικείς φροντίζουν να κάνουν από νωρίς αίσθηση στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού.

Μετά την απόκτηση του αρχηγού της Εθνικής Ελλάδος, Μάριο Ντάτη, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να πυροδοτήσει άλλη μια «βόμβα», καθώς ετοιμάζεται να αποκτήσει τον Πέδρο Τόρο.

Αγωνίζεται ως πίβοτ και πρόκειται για ποδοσφαιριστή με πλούσιες παραστάσεις από το ισπανικό πρωτάθλημα, όπου και διακρίθηκε κυρίως με την φανέλα της Λεβάντε, στην οποία αγωνίζονταν για τα περισσότερα χρόνια.

Αδιαμφισβήτητα άλλη μια κίνηση από το πάνω ράφι για τον ΠΑΟΚ, με τον 35χρονο Ισπανό να θεωρείται από πολλούς ως η μεγαλύτερη μεταγραφή ξένου στην ιστορία του ελληνικού φούτσαλ...

Δείτε το εν δράσει: