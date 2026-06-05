Στόχος του ΠΑΟΚ το νταμπλ, απέκτησε τον αρχηγό της ΑΕΚ και της Εθνικής Μάριο Ντάτη

Ψηλά ο πήχης στο futsal του ΠΑΟΚ με στόχο την κατάκτηση των τίτλων.

Μία σπουδαία μεταγραφική επιτυχία ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο σάλας, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Δικέφαλος κάνει δικό του τον Μάριο Ντάτη, αρχηγό της ΑΕΚ και βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας, σε μία κίνηση που συγκαταλέγεται στις πιο ηχηρές των τελευταίων ετών στο ελληνικό futsal.

Ο 31χρονος επιθετικός έχει χτίσει τη φήμη του ως ένας από τους κορυφαίους σκόρερ του πρωταθλήματος, διαθέτοντας εξαιρετική επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα και μεγάλη εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο.

Η απόκτησή του αποτελεί ξεκάθαρη δήλωση των φιλοδοξιών του τμήματος, το οποίο δείχνει αποφασισμένο να πρωταγωνιστήσει τη φετινή σεζόν. Οι κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής αποτυπώνουν τη διάθεση για διάκριση, με τον ΠΑΟΚ να στοχεύει δυναμικά στην κατάκτηση όλων των εγχώριων τίτλων.

Η μεταγραφή του Ντάτη αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις ισορροπίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο σάλας, ενισχύοντας αισθητά τις πιθανότητες του Δικεφάλου να διεκδικήσει το νταμπλ.