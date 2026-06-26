Α.Ο Ιωνικός: «Ως την Δευτέρα η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για την ΠΑΕ»

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη για τις προτάσεις αναφορικά με το ποδοσφαιρικό τμήμα

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ionikos AC:

"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Ο. ΙΩΝΙΚΟΣ

Ο Α.Ο. Ιωνικός ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 29 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την κατάθεση προτάσεων που αφορούν το ποδοσφαιρικό μας τμήμα.

Όλες οι πλευρές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον έχουν ενημερωθεί έγκαιρα για τις ημερομηνίες, καθώς και για τα έγγραφα που απαιτούνται.

Αυτή τη στιγμή, ο Ερασιτέχνης Ιωνικός έχει αποστείλει τα σχετικά έγγραφα σε τρεις πλευρές που τα ζήτησαν και αναμένει τις επίσημες προτάσεις τους μέχρι τη Δευτέρα. Η μία πρόταση έχει ήδη κατατεθεί επίσημα και τα έγγραφά της εξετάζονται από τον δικηγόρο του συλλόγου για τις τελικές παρατηρήσεις.

Σημειώνεται ότι οι συζητήσεις με έναν εκ των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών δεν προχώρησαν, λόγω της ασυνέπειας και της αφερεγγυότητας που επέδειξε σε προηγούμενες ομάδες.

Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών

Οι επόμενες κινήσεις του συλλόγου μας θα εξελιχθούν ως εξής:

29 Ιουνίου: Την ημέρα των γενεθλίων του συλλόγου μας, κλείνει οριστικά η διορία για τις προτάσεις των ανθρώπων που επιθυμούν να αναλάβουν το ποδοσφαιρικό τμήμα.

30 Ιουνίου: Θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση, μέσω της οποίας θα γνωστοποιηθούν επίσημα οι υποψηφιότητες.

1 Ιουλίου (19:30): Θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή ενημέρωση όλου του κόσμου του Ιωνικού στη «Μηχανική Καλλιέργεια» (Θηβών 245). Ο χώρος αυτός προτιμήθηκε καθώς εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση για όλους, διαθέτει άνετο πάρκινγκ και βρίσκεται δίπλα στο ΔΑΚ «Παναγιώτης Γιαννάκης» (πρώην Πλάτων) και τα γραφεία του συλλόγου μας.

1 Ιουλίου (21:15): Αν και μόνο αν κριθεί απαραίτητο, τα μέλη του Ερασιτέχνη Ιωνικού θα μεταβούν στα γραφεία της ομάδας για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας με κάλπη.

Σημαντική Υπενθύμιση:

Ενημερώνουμε και πάλι ότι δικαίωμα ψήφου έχει κάθε μέλος του Ερασιτέχνη, εφόσον έχει συμπληρώσει έναν (1) χρόνο από την εγγραφή του και έχει τακτοποιήσει πλήρως τις οικονομικές του εκκρεμότητες.

Ήρθε η ώρα ο κόσμος του Ιωνικού να συσπειρωθεί και να σταθεί δίπλα στην ομάδα, ώστε να αναδείξουμε όλοι μαζί τη δυναμική της.

Ας επαναλάβουμε τη μαζική περσινή συμμετοχή στις εκλογές του Ερασιτέχνη, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη μας για την μεγαλύτερη ομάδα της πόλης μας!"