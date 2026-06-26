Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί high protein πουτίγκα σοκολάτας - Τι εντόπισε

Στην ανάκληση πουτίγκας με γεύση σοκολάτας προχώρησε ο ΕΦΕΤ καθώς εντοπίστηκε αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων του τροφίμου, όπως χρώμα, υφή και οσμή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση ο ΕΦΕΤ ανακαλεί «”Eπιδόρπιο γάλακτος πουτίγκα με γεύση σοκολάτας” με την εμπορική ονομασία “HIGH PROTEIN Pudding-CHOCOLATE FLAVOUR”, εμπορικό σήμα “MILBONA”, σε περιέκτη 200g, με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 17.07.2026, αρ. παρτίδας 152, που παρασκευάζεται από την εταιρεία Fude+Serrahm Milchprodukte, GmbH& Co KG, Englische Planke 2, D-20459 Hamburg, Γερμανία και διανέμεται από την εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ "LIDL" στα υποκαταστήματά της».

«Οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν» τονίζει ο ΕΦΕΤ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του Ε.Φ.Ε.Τ., κατά τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών καταναλωτών, επιβεβαίωσε την αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων του τροφίμου «Eπιδόρπιο γάλακτος πουτίγκα με γεύση σοκολάτας» με την εμπορική ονομασία «HIGH PROTEIN Pudding-CHOCOLATE FLAVOUR», εμπορικό σήμα «MILBONA», σε περιέκτη 200g, με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 17.07.2026, αρ. παρτίδας 152, που παρασκευάζεται από την εταιρεία Fude+Serrahm Milchprodukte, GmbH& Co KG, Englische Planke 2, D-20459 Hamburg, Γερμανία και διανέμεται από την εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ "LIDL" στα υποκαταστήματά της.

Μετά από μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκε αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων (χρώμα, υφή, οσμή).

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση της παρτίδας του ανωτέρω προϊόντος και εποπτεύει τη διαδικασία ανάκλησης ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν».

Πηγή: iefimerida.gr