Πιερό για τη συμμετοχή της Αϊτής στο Μουντιάλ: «Να εμπνεύσω την επόμενη γενιά, να πιστέψει ότι όλα είναι δυνατά»

Ο Φραντζί Πιερό έστειλε το δικό του μήνυμα για την ιστορική συμμετοχή της Αϊτής στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο διεθνής φορ της ΑΕΚ με ανάρτηση του στο instagram σημείωσε πως δεν ήταν ένα ταξίδι εύκολο αλλά αυτός και οι συμπαίκτες του έδωσαν τα πάντα.

«Αυτό το ταξίδι δεν ήταν εύκολο, αλλά έδωσα τα πάντα κάθε φορά που έμπαινα στο γήπεδο. Έπαιξα με υπερηφάνεια για τον λαό μου και προσπαθώ να εμπνεύσω την επόμενη γενιά να πιστέψει ότι όλα είναι δυνατά. Το ποδόσφαιρο δίνει και το ποδόσφαιρο παίρνει. Αυτό το τουρνουά δεν τελείωσε όπως θέλαμε, αλλά είμαι περήφανος για αυτήν την ομάδα, για το μαχητικό πνεύμα που δείξαμε. Η ιστορία δεν έχει τελειώσει», σημείωσε ενώ αναγνώρισε την υποστήριξη του κοινού κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. «Ευχαριστούμε όλους όσους μας στήριξαν από την αρχή μέχρι το τέλος. Η αγάπη και η υποστήριξή σας δεν πέρασαν ποτέ απαρατήρητες», κατέληξε.

Θυμίζουμε πως η Αϊτή έγινε η πρώτη ομάδα που αποκλείστηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο γνωρίζοντας τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια στον όμιλο από Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο.