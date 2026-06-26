Ιστορική απόφαση: Η Νέα Υόρκη του Μαμντάνι παραδίδει μαθήματα - «Παγώνουν» τα ενοίκια σε ένα 1 εκατ. διαμερίσματα

Σε μια ιστορική απόφαση, το Συμβούλιο Κατευθυντήριων Γραμμών Ενοικίων της Νέας Υόρκης (Rent Guidelines Board) ενέκρινε για πρώτη φορά το «πάγωμα» των ενοικίων τόσο για τις μονοετείς όσο και για τις διετείς μισθώσεις σε περίπου ένα εκατομμύριο διαμερίσματα που υπάγονται στο καθεστώς ελεγχόμενου ενοικίου στην πόλη.

Η απόφαση εγκρίθηκε με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά στη συνεδρίαση της Πέμπτης, προκαλώντας πανηγυρισμούς από ενοικιαστές που είχαν συγκεντρωθεί στο El Museo del Barrio, στο Ανατολικό Χάρλεμ.

«Η Νέα Υόρκη δεν είναι πλέον μόνο μια παιδική χαρά για τους πλούσιους. Είναι μια πόλη για τους εργαζόμενους που τη στηρίζουν καθημερινά», δήλωσε ο ενοικιαστής Λεξ Ράουντρι, πανηγυρίζοντας την απόφαση.

Το Συμβούλιο είχε επιβάλει «πάγωμα» μόνο στις μονοετείς μισθώσεις τρεις φορές στο παρελθόν, ωστόσο δεν είχε ποτέ μέχρι σήμερα προχωρήσει σε αντίστοιχη απόφαση και για τις διετείς συμβάσεις.

Οργανώσεις ενοικιαστών χαρακτήρισαν την εξέλιξη ως «νέα εποχή» στην πόλη, υποστηρίζοντας ότι για δεκαετίες οι ιδιοκτήτες ακινήτων είχαν τον πρώτο λόγο στις στεγαστικές πολιτικές της Νέας Υόρκης.

Πολιτική νίκη για τον Μαμντάνι

Η απόφαση θεωρείται σημαντική πολιτική νίκη για τον δήμαρχο της πόλης, Ζόραν Μαμντάνι, ο οποίος είχε δεσμευτεί προεκλογικά για πάγωμα των ενοικίων και προχώρησε στον διορισμό έξι από τα εννέα μέλη του συμβουλίου.

«Πρόκειται για μια ιστορική νίκη για τους ενοικιαστές της Νέας Υόρκης. Το πάγωμα των ενοικίων είναι η ανακούφιση που αξίζουν οι εργαζόμενοι της πόλης μας», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες ακινήτων προειδοποιούν ότι η απόφαση θα επιδεινώσει τα οικονομικά προβλήματα των κτιρίων, επικαλούμενοι το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, καυσίμων, συντήρησης και ασφάλισης.

«Θα αναγκαστούμε να περιορίσουμε τις δαπάνες και πιθανότατα να προχωρήσουμε σε απολύσεις προσωπικού και διαχειριστών κτιρίων», δήλωσε ο ιδιοκτήτης ακινήτων Ουμπέρτο Λόπες.

Την ίδια στιγμή, πολλοί ενοικιαστές υποστηρίζουν ότι ακόμη και το πάγωμα δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η κρίση κόστους ζωής που πλήττει την πόλη.

«Αν πραγματικά θέλουν να αντιμετωπίσουν την κρίση προσιτής στέγασης, θα πρέπει να μειώσουν τα ενοίκια, γιατί ήδη είναι υπερβολικά υψηλά», δήλωσε η ενοικιάστρια Έμμα Ρεχάκ.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται οι οργανώσεις ενοικιαστών, κατά τη διάρκεια της δημαρχίας του Έρικ Άνταμς τα ενοίκια αυξήθηκαν συνολικά κατά 12%, ενώ τα καθαρά λειτουργικά έσοδα των ιδιοκτητών αυξήθηκαν κατά περίπου 30%.

Πηγή: ethnos.gr