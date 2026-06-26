Ράλι Ακρόπολις: Τα ελαστικά στο επίκεντρο-Οι οδηγοί μιλούν για μάχη επιβίωσης

Η φθορά και τα συνεχόμενα κλαταρίσματα κυριάρχησαν στις δηλώσεις των πληρωμάτων μετά το πρώτο σκέλος του Ράλι Ακρόπολις.

#33 Elfyn EVANS - Scott MARTIN

«Ήταν δύσκολα. Η φθορά των ελαστικών και οι σκληρές ειδικές είναι το θέμα. Γνωρίζαμε ότι θα καθαρίζαμε τις ειδικές, αλλά μας επηρέασε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Προσπαθούμε να περιορίσουμε τις απώλειες στο ελάχιστο».

#18 Takamoto KATSUTA - Aaron JOHNSTON

«Όλα καλά. Προσπαθούμε να αποφύγουμε τα προβλήματα. Γνωρίζαμε ότι θα ήταν δύσκολο».

#99 Oliver SOLBERG - Elliott EDMONDSON

«Δεν ήταν και τόσο καλά. Με αυτά τα ελαστικά είναι σαν λοταρία. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά και πάλι προκύπτουν κλαταρίσματα ή αποκολλήσεις πέλματος. Είναι καθαρά θέμα τύχης. Θα προσπαθήσουμε να οδηγήσουμε καθαρά και να ελπίζουμε για το καλύτερο».

#5 Sami PAJARI - Marko SALMINEN

«Οι πρώτες ειδικές κύλησαν καλά και ο ρυθμός μας ήταν καλός. Στην τελευταία ειδική αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα με το αυτοκίνητο και χρειάστηκε να σταματήσουμε για να ελέγξουμε ότι όλα ήταν εντάξει. Έτσι χάσαμε πολύ χρόνο. Πιστεύω ότι τώρα όλα είναι καλά».

#1 Sébastien OGIER - Vincent LANDAIS

«Είναι πολύ δύσκολα. Τα ελαστικά δεν είναι αρκετά ανθεκτικά για αυτές τις συνθήκες και απλώς προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Προσπαθώ να οδηγώ όσο πιο ομαλά γίνεται, αλλά ήδη υπάρχουν πολλά κλαταρίσματα και θα ακολουθήσουν κι άλλα».

#16 Adrien FOURMAUX - Alexandre CORIA

«Η αίσθηση παραμένει θετική. Έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό αυτοκίνητο και έχουμε ρυθμό. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τη διαχείριση, με το πού πρέπει να πιέσω και πού να είμαι προσεκτικός. Όμως στην τελευταία ειδική είχαμε ένα κλατάρισμα. Θα προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε σε θέση βάθρου και να έχουμε μια καλή θέση εκκίνησης για αύριο».

#11 Thierry NEUVILLE - Martijn WYDAEGHE

«Ήταν ένα καλό ξεκίνημα για εμάς. Όλα λειτούργησαν όπως έπρεπε. Είναι ωραίο να βρισκόμαστε στην κορυφή. Ξέρουμε ότι το αυτοκίνητο είναι ανταγωνιστικό στο χώμα. Όλα τα Hyundai είναι γρήγορα και έχουμε κάνει καλή δουλειά. Από την άλλη, όμως, οι αντίπαλοί μας στάθηκαν άτυχοι με τα κλαταρίσματα».

#95 Jon ARMSTRONG - Shane BYRNE

«Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Προσπαθούμε να είμαστε έξυπνοι στη διαχείριση. Να μην πιέζουμε υπερβολικά τα ελαστικά και παράλληλα να αποφεύγουμε τις μεγάλες πέτρες. Πρέπει να προσέχουμε τα πάντα. Έχουμε μια καλή θέση και θα προσπαθήσουμε να την αξιοποιήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε».

#6 Daniel SORDO - Cándido CARRERA

«Για να είμαι ειλικρινής, ήταν δύσκολα λόγω του κλαταρίσματος, αλλά πέρα από αυτό όλα πήγαν καλά. Το αυτοκίνητο είναι καλό».

#55 Joshua MCERLEAN - Eoin TREACY

«Είναι αρκετά δύσκολα, αλλά είναι ένα καλό πρωινό για την ομάδα! Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε και στο δεύτερο πέρασμα, το οποίο θα είναι πιο σκληρό. Και θα ακολουθήσουμε την ίδια προσέγγιση».

#22 Mārtiņš SESKS - Renārs FRANCIS

«Προσπαθούμε να διαχειριστούμε τα ελαστικά. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στο δεύτερο πέρασμα. Αλλά ήταν ένα καλό πρωινό για την ομάδα».

#9 Jourdan SERDERIDIS - Frédéric MICLOTTE

«Είχαμε ένα καθαρό πρώτο σκέλος. Οι ειδικές ήταν αρκετά καλές. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τα ελαστικά σε καλή κατάσταση. Για εμένα ήταν ένα θετικό ξεκίνημα στο ράλλυ».