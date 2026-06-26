Σε αγωνιστικό... mood ο Λούκα Γιόβιτς (pic)

Ο Λούκα Γιόβιτς μπαίνει σε αγωνιστικό... mood και «λιώνει» στο γυμναστήριο.

Ο διεθνής Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν και όπως θα δείτε παρακάτω στις φωτογραφίες ήδη έχει πιάσει δουλειά με ατομικές προπονήσεις και συγκεκριμένο πρόγραμμα εκγύμνασης προκειμένου να εμφανιστεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση με την έναρξη της προετοιμασίας.

Θυμίζουμε πως η επιστροφή των παικτών της ΑΕΚ στα Σπάτα είναι προγραμματισμένη για τις πρώτες ημέρες του Ιουλίουγια τις καθιερωμένες εξετάσεις και στη συνέχεια, στις 6 Ιουλίου οι κιτρινόμαυροι θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία και το Άπελντοορν όπου η ομάδα θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.