Πρόταση της Άρσεναλ 70 εκατ. ευρώ για τον Μπρούνο Γκιμαράες απέρριψε η Νιούκαστλ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic, η Άρσεναλ κατέθεσε ανεπίσημη πρόταση στη Νιούκαστλ για την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράες, η οποία άγγιζε τα 70 εκατομμύρια ευρώ, όμως απορρίφθηκε άμεσα.

Η πρόταση των «Κανονιέρηδων», που διαβιβάστηκε μέσω μάνατζερ, ήταν λίγο κάτω από τα 70 εκατ. ευρώ, με τη Νιούκαστλ να ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να παραχωρήσει τον 28χρονο Βραζιλιάνο μέσο.

Ο Γκιμαράες βρίσκεται αυτή την περίοδο στη Βόρεια Αμερική με την εθνική Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο και αποτελεί αρχηγό και βασικό πυλώνα της ομάδας του Έντι Χάου.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον, η Νιούκαστλ θεωρεί τον παίκτη μη διαπραγματεύσιμο, ειδικά μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στο ρόστερ της και τις πιέσεις που ήδη αντιμετωπίζει για άλλους βασικούς ποδοσφαιριστές.

Όπως αναφέρει το Athletic, και ο ίδιος ο Γκιμαράες φέρεται να προτιμά την παραμονή του στο «Σεντ Τζέιμσις Παρκ».