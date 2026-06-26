Τελευταία γαλλική γκαζιά πριν τα νοκ αουτ με 1UP* και μοναδικά έπαθλα έως 1.000.000€*!

Το Παγκόσμιο μπαίνει στην τελική ευθεία της φάσης των ομίλων και οι τελευταίες αγωνιστικές αναμένεται να κρίνουν τα εισιτήρια για τα νοκ άουτ.

Οι υπολογισμοί δίνουν και παίρνουν, κάθε γκολ μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες και τα μεγάλα φαβορί καλούνται να επιβεβαιώσουν τον τίτλο τους απέναντι σε αντιπάλους που παίζουν τα πάντα για την πρόκριση.

Με τις Super αποδόσεις* και το αγαπημένο 1UP* της Superbet, η δράση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

🔥 1 UP * στη Γαλλία απέναντι στη Νορβηγία!

Το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας φέρνει αντιμέτωπες δύο από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του Ι’ Ομίλου.

Η Γαλλία, μετά τις νίκες απέναντι σε Σενεγάλη και Ιράκ, θέλει να ολοκληρώσει με το απόλυτο τη φάση των ομίλων, απέναντι στη Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ, που έχει επίσης εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής.

Από τη μία ο Κιλιάν Εμπαπέ, από την άλλη ο Χάαλαντ. Δύο από τους κορυφαίους επιθετικούς του κόσμου, σε μία αναμέτρηση που θα τραβήξει τα βλέμματα.

Και επειδή κάθε μεγάλη βραδιά του Παγκοσμίου θέλει κάτι ξεχωριστό, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο 1UP* για νίκη της Γαλλίας.

👉 Αν η Γαλλία προηγηθεί με 1 γκολ διαφορά σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό αποτέλεσμα.

Σενεγάλη – Ιράκ: Η πρόκριση περνά από εδώ

Η Σενεγάλη θέλει να εκμεταλλευτεί την ποιότητά της και να παραμείνει στο παιχνίδι της πρόκρισης, απέναντι σε ένα Ιράκ που θα παλέψει μέχρι το τελευταίο λεπτό για τις πιθανότητές του.

Ένα παιχνίδι όπου η πίεση αναμένεται να είναι μεγάλη και για τις δύο ομάδες.

Ουρουγουάη – Ισπανία: Ντέρμπι με άρωμα... τελικής φάσης

Ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής. Η Ουρουγουάη και η Ισπανία διαθέτουν ποιότητα, εμπειρία και ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε μία στιγμή.

Ο Λαμίν Γιαμάλ και η νέα γενιά της "La Roja" απέναντι στην παράδοση και τη δυναμική της "Σελέστε", σε μία αναμέτρηση που δύσκολα θα αφήσει κάποιον αδιάφορο.

Κάπο Βέρντε – Σαουδική Αραβία: Το όνειρο συνεχίζεται

Δύο από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις του φετινού Παγκοσμίου διεκδικούν τις τελευταίες τους πιθανότητες για πρόκριση.

Το Κάπο Βέρντε συνεχίζει να γράφει ιστορία στην πρώτη του συμμετοχή, ενώ η Σαουδική Αραβία έχει αποδείξει πως μπορεί να κοιτάξει στα μάτια κάθε αντίπαλο.

Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο & Αίγυπτος – Ιράν: Όλα ανοιχτά στον Ζ’ Όμιλο

Ο Ζ’ Όμιλος παραμένει ένας από τους πιο αμφίρροπους της διοργάνωσης. Το Βέλγιο αναζητά τη νίκη που θα του δώσει προβάδισμα πρόκρισης απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, ενώ Αίγυπτος και Ιράν συγκρούονται σε ένα παιχνίδι όπου κάθε βαθμός μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός.

Αυτό το Παγκόσμιο και με SuperSocial!

Το Παγκόσμιο είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το SuperSocial της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

Πιστεύεις ότι μπορείς να προβλέψεις ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο; Ποια ομάδα θα αποτελέσει την έκπληξη; Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ;

Με το Super Predictor της Superbet, κάθε αγωνιστική αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μπορείς να προβλέψεις τους αγώνες του Παγκόσμιο, να συγκεντρώσεις βαθμούς και μπεις στη μάχη της κορυφής απέναντι σε χιλιάδες άλλους παίκτες.

Και η Super ΤΡΙΛΙΖΑ μοιράζει μέχρι και €1.000.000*!

Το Παγκόσμιο φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super ΤΡΙΛΙΖΑ της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και €1.000.000*, μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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