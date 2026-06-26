Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο Ζαλτμπόμελ - «Κλείδωσαν» οι ώρες των φιλικών

Έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει ο ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της καλοκαιρινής του προετοιμασίας.

Μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του αθλητικού κέντρου στο Ζαλτμπόμελ, όπου θα φιλοξενηθεί η ομάδα του Αλέσιο Λίσι από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και τις 12 Ιουλίου, ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής των τριών από τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια που θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του προπονητικού κέντρου.

Η αρχή θα γίνει την 1η Ιουλίου, όταν ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Μπέβερεν. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 17:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδας) και θα αποτελέσει το πρώτο φιλικό τεστ του Δικεφάλου για τη νέα αγωνιστική περίοδο απέναντι σε μία ομάδα που εξασφάλισε φέτος την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία του βελγικού ποδοσφαίρου.

Τρεις ημέρες αργότερα, το Σάββατο 4 Ιουλίου, οι ασπρόμαυροι θα αντιμετωπίσουν ακόμη έναν αντίπαλο από το Βέλγιο, τη Βέστερλο, με τη σέντρα να έχει προγραμματιστεί για τις 14:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας). Το τρίτο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους θα διεξαχθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου, με τον ΠΑΟΚ να κοντράρεται με την ΑΕΚ Λάρνακας στις 18:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας), σε μία ακόμη δυνατή δοκιμασία ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της νέας σεζόν.

Όσον αφορά το τέταρτο και τελευταίο φιλικό, απέναντι στην Τβέντε στις 11 Ιουλίου, οι Ολλανδοί επισημαίνουν πως βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η αναζήτηση του γηπέδου που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση. Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα αποτελέσει την τελευταία αγωνιστική δοκιμή του ΠΑΟΚ πριν από την επιστροφή της αποστολής στη Θεσσαλονίκη, μία ημέρα αργότερα.

Το πρόγραμμα των φιλικών μέχρι στιγμής διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ιουλίου: ΠΑΟΚ – Μπέβερεν (18:00 ώρα Ελλάδας)

4 Ιουλίου: ΠΑΟΚ – Βέστερλο (15:00 ώρα Ελλάδας)

7 Ιουλίου: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Λάρνακας (19:00 ώρα Ελλάδας)

11 Ιουλίου: ΠΑΟΚ – Τβέντε (εκκρεμεί η έδρα)

Παράλληλα, οι υπεύθυνοι του αθλητικού κέντρου θυμήθηκαν την περσινή παρουσία των φίλων του ΠΑΟΚ στην περιοχή, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ατμόσφαιρα που δημιούργησαν.

«Πέρυσι οι αγώνες του ΠΑΟΚ δημιούργησαν ήδη μια φανταστική ατμόσφαιρα στις εγκαταστάσεις μας. Εκατοντάδες Έλληνες φίλαθλοι από όλη την Ευρώπη έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στο Ζάλτμπομελ, αποδεικνύοντας ότι οι καλοκαιρινοί φιλικοί αγώνες είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή προετοιμασία. Και αυτό το καλοκαίρι αναμένεται εξίσου ξεχωριστό», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

