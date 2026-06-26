Τέλος ο Πασχαλάκης από τον Ολυμπιακό

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αποτελεί με κάθε επισημότητα παρελθόν από τον Ολυμπιακό, καθώς δεν υπολογιζόταν ενόψει της νέας σεζόν.

Οι Πειραιώτες επισημοποίησαν το τέλος της συνεργασίας τους με τον 36χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος δεν υπολογιζόταν από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και έτσι δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» με ανάρτησή τους στα social media ευχαρίστησαν τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη για την προσφορά του στον σύλλογο.

Ο 36χρονος πορτιέρε αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια στον Ολυμπιακό, με τον οποίο πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και φυσικά την κατάκτηση του Conference League το 2024, ενώ αποκτήθηκε ως ελεύθερο από τον ΠΑΟΚ το 2022.

Με τα «ερυθρόλευκα» μέτρησε συνολικά 78 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 68 γκολ παθητικό και 34 clean sheets.