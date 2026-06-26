Χωρίς Ντεσάν στον πάγκο η Γαλλία, μονομαχία πρόκρισης στο Χιούστον

Νορβηγία και Γαλλία έχουν ήδη προκριθεί από τον 9ο όμιλο και μονομαχούν τώρα μεταξύ τους στην ολοκλήρωση των αγώνων τους στο γκρουπ. Στον 8ο όμιλο, το αήττητο Πράσινο Ακρωτήρι αντιμετωπίζει στο Χιούστον τη Σαουδική Αραβία.

Οι 3 τελευταίοι αγώνες ανάμεσα στη Νορβηγία και τη Γαλλία συνοδεύτηκαν από Over. Οι 5 αμέσως προηγούμενοι εμφάνισαν Under.

Όπως και στα προκριματικά, όπου ήταν η ομάδα με την παραγωγικότερη επίθεση στην ευρωπαϊκή ζώνη, έτσι και σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ η Νορβηγία εμφανίζεται άκρως αποδοτική, έχοντας επικρατήσει με 4-1 του Ιράκ και με 3-2 της Σενεγάλης. Πιθανό το ενδεχόμενο ο Στόλε Σόλμπακεν να προβεί σε κάποιες αλλαγές για να έχει τους παίκτες του πιο φρέσκους για το ματς των «32». Ο αμυντικός της Ντόρτμουντ, Ρίερσον, αποχώρησε στο 13’ της αναμέτρησης με τη Σενεγάλη και αναμένεται να λείψει. Η Γαλλία επιβλήθηκε με 3-1 της Σενεγάλης και με 3-0 του Ιράκ. Τρεις αλλαγές έκανε στο αρχικό σχήμα στο δεύτερο ματς συγκριτικά με το πρώτο ο Ντιντιέ Ντεσάν, ο οποίος δεν θα κοουτσάρει απόψε την ομάδα του καθώς μετέβη στη Γαλλία για την κηδεία της μητέρας του. Πιθανόν οι δύο ομάδες να διατηρούν το αήττητο στο τουρνουά και μετά από τη μεταξύ τους μονομαχία.

Μετά από το 0-0 με την Ισπανία, το Πράσινο Ακρωτήρι πήρε 2-2 απέναντι στην Ουρουγουάη και συνεχίζει έτσι αήττητο στο τουρνουά, με αρκετές πιθανότητες πρόκρισης. Αυτό θα συμβεί αν κερδίσει, αλλά και αν έρθει ισόπαλο και παράλληλα η Ουρουγουάη ηττηθεί από την Ισπανία. Γίνεται πιθανόν και με ισοπαλία δική του ανεξαρτήτως αποτελέσματος στο άλλο ματς, αν όμως βρεθεί στην πρώτη 8άδα των καλύτερων τρίτων. Ηττήθηκε μόνο στο 1/17 τελευταία παιχνίδια του (8 νίκες, 8 ισοπαλίες). Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός της Μπενφίκα Λόπες Καμπράλ. Η Σαουδική Αραβία πήρε 1-1 στην πρεμιέρα από την Ουρουγουάη και ηττήθηκε 4-0 τη 2η αγωνιστική από την Ισπανία. Πλέον χρειάζεται μόνο νίκη για να προκριθεί, κάτι που κατάφερε μόνο στη μία από τις έξι προηγούμενες παρουσίες της στη διοργάνωση, το 1994 στην παρθενική της εμφάνιση. Οι 25/26 παίκτες της αποστολής αγωνίζονται στο εγχώριο πρωτάθλημα. Ο Αμπντουλαχμίντ (αμυντικός) παίζει στη Λανς και είναι βασικός στα πλάνα του Δώνη. Τα 5/7 τελευταία παιχνίδια της συνοδεύτηκαν από Over.

Δραστήριο ήταν στα δύο πρώτα παιχνίδια του το Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο έχει ηττηθεί μόνο από τη Χιλή στους 17 πιο πρόσφατους αγώνες του. Θα ψάξει το γκολ καθώς χρειάζεται μόνο νίκη. Μπορεί τουλάχιστον να πάρει αποτέλεσμα κόντρα στους Σαουδάραβες, έστω κι αν δεχθεί γκολ.

161. ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ Χ 4,55

164. ΠΡ. ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 1Χ&G 2,50



