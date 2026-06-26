ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Ελ Καντουρί (pic)

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ομάρ Ελ Καντουρί, με την παρουσία του να «φανερώνει» και την επικείμενη επιστροφή του στις ακαδημίες του Δικεφάλου.

Εδώ και μέρες το όνομα του Μαροκινού πρώην ποδοσφαιριστή βρίσκεται και πάλι στην ασπρόμαυρη επικαιρότητα, σε μία προσπάθεια από πλευράς ΠΑΟΚ για ενίσχυση των ακαδημιών.

Όπως όλα δείχνουν, το deal βρίσκεται στην τελική του φάση, καθώς ο Ομάρ Ελ Καντουρί βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, όπως «αποκάλυψε» ο ίδιος μέσα από τα social media με φωτογραφία από κεντρικό σημείο της πόλης.

Ο Μαροκινός, μετά από τις απαραίτητες συζητήσεις, οι οποίες διεξάγονται σε πολύ καλό κλίμα το τελευταίο διάστημα, αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Κ17, η οποία ψάχνει την επιστροφή στους τίτλους, ενώ ένα ακόμα όνομα που «παίζει» για ρόλο στο PAOK Academy είναι ο Τίμος Καβακάς.



