Παναθηναϊκός: Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 ο πρωταθλητής με την Κ17 Καλμπουρτζής

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου της με τον Γιώργο Καλμπουρτζή, με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029.

Το «Τριφύλλι» συνεχίζει να «δένει» στην ομάδα τους νεαρούς και ταλαντούχους παίκτες στους οποίους οι άνθρωποι του συλλόγου πιστεύουν πολύ, με τον Γιώργο Καλμπουρτζή (που κατέκτησε φέτος τον τίτλο με την Κ17) να παίρνει σειρά.

Ο νεαρός δεξιός μπακ λοιπόν υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, με διάρκεια έως το 2029, με τον ίδιο να εκφράζει την επιθυμία του να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Γιώργο Καλμπουρτζή. Ο Καλμπουρτζής θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο νεαρός δεξιός μπακ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 11 Μαΐου 2009 και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 4 ετών στην ακαδημία του Ντίνου Κούη. Το 2023 ήρθε στον Παναθηναϊκό και την περασμένη σεζόν αποτέλεσε βασικό μέλος της Κ17 του Τριφυλλιού, που κατέκτησε το πρωτάθλημα, ενώ τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με την Κ19 των Πράσινων.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του επαγγελματικού συμβολαίου, ο Γιώργος Καλμπουρτζής ανέφερε:

«Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό είναι μια ξεχωριστή στιγμή και η αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην πορεία μου. Ευχαριστώ τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία που μου δίνει. Υπόσχομαι να δουλέψω σκληρά και με πάθος, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου και σε όλους όσοι με στήριξαν μέχρι σήμερα».».