Παναιτωλικός: Τεχνικός διευθυντής ο Θέος, Υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος ο Κοθρούλας

Σε οργανωτικές αλλαγές ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου προχώρησε ο Παναιτωλικός, ανακοινώνοντας την αναβάθμιση του Τάσου Θέου στη θέση του τεχνικού διευθυντή, ενώ ο Δημήτρης Κοθρούλας αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα υπεύθυνου ποδοσφαιρικού τμήματος.

Μετά την επισημοποίηση της παραμονής του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο και την παρουσίαση των συνεργατών του, οι Αγρινιώτες συνεχίζουν τη διαμόρφωση του νέου οργανωτικού τους σχήματος, καλύπτοντας εκ των έσω σημαντικά διοικητικά κενά.

Ο Τάσος Θέος προάγεται στη θέση του τεχνικού διευθυντή, έχοντας διατελέσει τα δύο προηγούμενα χρόνια τεχνικός διευθυντής των ακαδημιών του συλλόγου, ενώ την περασμένη σεζόν αποτέλεσε άμεσο συνεργάτη του Γιάννη Αναστασίου στο τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας.

Από την άλλη πλευρά, ο Δημήτρης Κοθρούλας αφήνει τον ρόλο του οργανωτικού διευθυντή της ΠΑΕ και αναλαμβάνει ως υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος, έχοντας πλέον την ευθύνη για τον συντονισμό της καθημερινής λειτουργίας της ομάδας και τη διαχείριση όλων των οργανωτικών ζητημάτων που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Με τις δύο αυτές εσωτερικές προαγωγές, ο Παναιτωλικός καλύπτει τα κενά που άφησαν οι αποχωρήσεις του επί χρόνια τεχνικού διευθυντή και εμβληματικής μορφής του συλλόγου, Μάκη Μπελεβώνη, καθώς και του team manager Μάρκο Μαρκόβσκι, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Athens Kallithea.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ανακοινώνεται ότι ο Αναστάσιος Θέος, προπονητής με δίπλωμα UEFA Pro, με θητεία σε ομάδες Υποδομής του Άρη (Κ17, Κ20, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα) και του Ολυμπιακού (Κ15, Κ16, Κ17 κατακτώντας τρία πρωταθλήματα), καθώς επίσης προπονητής της Εθνικής ομάδας Παίδων και της Εθνικής ομάδας Νέων, την οποία οδήγησε στην τελική φάση του Euro 2023, τεχνικός διευθυντής των τμημάτων Υποδομής του Παναιτωλικού από το καλοκαίρι του 2024, αναλαμβάνει τη θέση του Τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ, έχοντας την ευθύνη του τεχνικού και αγωνιστικού σχεδιασμού της επαγγελματικής ομάδας και των τμημάτων υποδομής.

Ο Δημήτρης Κοθρούλας, Διδάκτωρ του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με εξειδίκευση στην οργάνωση και διοίκηση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου – κάτοχος του Διπλώματος Τεχνικού Διευθυντή Ποδοσφαίρου, καθώς και του προπονητικού διπλώματος UEFA C, ο οποίος από το 2018 κατέχει τη θέση του οργανωτικού διευθυντή της ΠΑΕ, αναλαμβάνει τη θέση του Υπεύθυνου ποδοσφαιρικού τμήματος, έχοντας την ευθύνη της συνολικής οργάνωσης και τον συντονισμό της καθημερινής λειτουργίας και πρακτικών θεμάτων».