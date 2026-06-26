Το Business Club του Παναθηναϊκού επιστρέφει πιο δυναμικά

Το Business Club του Παναθηναϊκού AKTOR επιστρέφει για τη 2η σεζόν, συνεχίζοντας να συνδέει κορυφαίες επιχειρήσεις, των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, με έναν από τους πλέον εμβληματικούς μπασκετικούς οργανισμούς της Ευρώπης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚTOR:

Βασισμένο στην κληρονομιά του Παναθηναϊκού, με επτά τίτλους EuroLeague και ένα παθιασμένο φίλαθλο κοινό, το PAO BC Business Club προσφέρει στα μέλη του μια αποκλειστική πλατφόρμα για να αναβαθμίσουν το brand τους, να καλλιεργήσουν ουσιαστικές συνεργασίες και να απολαύσουν μοναδικές επιχειρηματικές εμπειρίες και εμπειρίες φιλοξενίας.

Στη 2η σεζόν, τα μέλη επωφελούνται από αποκλειστικές ευκαιρίες δικτύωσης, πρόσβαση σε premium υπηρεσίες φιλοξενίας, προνομιακές παροχές και ενισχυμένη προβολή εντός του επιχειρηματικού οικοσυστήματος του Παναθηναϊκού. Η αποστολή μας παραμένει η δημιουργία μιας δυναμικής επιχειρηματικής κοινότητας, όπου οι εταιρείες μπορούν να διευρύνουν το δίκτυό τους, να ενισχύσουν την παρουσία τους και να συμμετέχουν στην επιτυχία μιας παγκοσμίως αναγνωρισμένης μπασκετικής δύναμης.

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