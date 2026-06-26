Η NASA έστειλε την μπάλα του Μουντιάλ στο Διάστημα (vid)

Η NASA συνεχίζει να συνδέει την εξερεύνηση του Διαστήματος με τον αθλητισμό, αυτή τη φορά με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία έστειλε μια επίσημη μπάλα του Μουντιάλ στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου αστροναύτες πραγματοποίησαν έναν ξεχωριστό αγώνα ποδοσφαίρου σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η NASA στα μέσα Ιουνίου, αστροναύτες της αλλά και της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας δοκιμάζουν τις κινήσεις τους μέσα στο ιαπωνικό εργαστήριο Kibo του ISS.

Σύμφωνα με τη NASA, το ποδόσφαιρο αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής μελέτης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εδώ και αρκετά χρόνια. Πειράματα έχουν εξετάσει πώς η κατανομή της μάζας επηρεάζει την περιστροφή, τη σταθερότητα και την τροχιά μιας μπάλας, ειδικά τώρα που οι επίσημες μπάλες διαθέτουν ενσωματωμένους ηλεκτρονικούς αισθητήρες.

Οι αισθητήρες αυτοί επιτρέπουν την ακριβή καταγραφή της ταχύτητας, της θέσης και των επαφών της μπάλας κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Παράλληλα, η παρουσία τους μπορεί να επηρεάσει την αεροδυναμική της συμπεριφορά, κάτι που κάνει τη μελέτη σε περιβάλλον μικροβαρύτητας ιδιαίτερα χρήσιμη για τους μηχανικούς, ώστε να σχεδιάσουν ακόμη πιο ισορροπημένες και ακριβείς μπάλες για μελλοντικές διοργανώσεις.

Παράλληλα, η NASA συμμετέχει ενεργά στους εορτασμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με μέλη της αποστολής Artemis 2 να εμφανίζονται ήδη σε αγώνες που διεξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: unboxholics.com