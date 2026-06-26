Ξεκινάει με Γκαστόν και «βλέπει» Τζόκοβιτς ο Τσιτσιπάς!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει πρεμιέρα στο Wimbledon απέναντι στον Ούγκο Γκαστόν, όμως στον δεύτερο γύρο μάλλον θα περιμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, με μόλις έναν αγώνα στο γρασίδι φέτος, θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Γάλλο στον πρώτο γύρο και αν καταφέρει να επικρατήσει με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Γίμπινγκ Γου και τον Νόλε.

Όποιος περάσει στον τρίτο γύρο, πιθανότατα θα συναντήσει τον Αρτούρ Ριντερκνές, ενώ ο πιθανότερος αντίπαλος στη φάση των «16» είναι ο Αντρέι Ρούμπλεφ.

Αυτός που θα βγει αλώβητος από αυτή την πλευρά, λογικά θα πέσει πάνω στον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ στα προημιτελικά και στην τετράδα, εκτός απροόπτου, θα είναι ο Γιάνικ Σίνερ, επικεφαλής του ταμπλό και κάτοχος του τίτλου.

Στο Νο.2 του ταμπλό είναι ο Σάσα Ζβέρεφ, που έχει στη δική του πλευρά τον κακό του δαίμονα Τέιλορ Φριτζ. Ο Αμερικανός, πάντως, θα παίξει στον πρώτο γύρο με τον Τζακ Ντρέιπερ!

Αυτό το ματς, ωστόσο, δεν είναι το μόνο που θα «καθηλώσει» στο ξεκίνημα της διοργάνωσης, καθώς έχουμε και Ρουντ-Χούρκατς, Τσίλιτς-Μεντβέντεφ, Βαβρίνκα-Μπερετίνι, Κοκκινάκης-Μπούμπλικ!

Oι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν τη Δευτέρα (29/6).

Οι πιθανοί προημιτελικοί

Σίνερ-Μεντβέντεφ

Αλιασίμ-Τζόκοβιτς

Ντε Μινόρ-Σέλτον

Φριτζ-Ζβέρεφ