Η ώρα της... δικαίωσης για την Αλγερία, 44 χρόνια μετά τον «αγώνα της ντροπής»

Ο αγώνας Αλγερία-Αυστρία, που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Κυριακής (28/6, 05:00), στο Κάνσας Σίτι, έχει ως διακύβευμα την πρόκριση για τους «32» του Μουντιάλ 2026, αλλά και «ιστορικό βάρος», 44 χρόνια μετά τον «αγώνα της ντροπής», δηλαδή της αναμέτρησης μεταξύ Αυστρίας και Γερμανίας, που αποδείχθηκε «μοιραίος» για την Αλγερία.

«Πρέπει να ενημερώσουμε τους παίκτες για το τι έκαναν η Αυστρία και η Γερμανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982. Η αθλητική εκδίκηση είναι απαραίτητη». Με αυτά τα λόγια, στον ιστότοπο «Dzair Tube», ο κορυφαίος παίκτης της Αλγερίας, Λαχτάρ Μπελουμί, απηχεί το κυρίαρχο συναίσθημα στην χώρα του.

Κανένα από τα 26 μέλη της σημερινής ομάδας δεν είχε καν γεννηθεί όταν εκείνος ο αγώνας, η εξέλιξη, το αποτέλεσμά και οι συνέπειές του, πυροδότησαν μία διαμάχη και στην συνέχεια, ένα σκάνδαλο.

Αλλά στην πραγματικότητα, όλοι γνωρίζουν την ιστορία και όλοι γνωρίζουν ότι η πληγή είναι ακόμη νωπή. Αφού προκάλεσε μια τεράστια έκπληξη, νικώντας την Δυτική Γερμανία με 2-1 στην πρώτη νίκη για αφρικανική ομάδα εναντίον ευρωπαϊκής στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η Αλγερία ηττήθηκε με 2-0 από την Αυστρία και στην συνέχεια επικράτησε της Χιλής με 3-2.

Για να έχουν οποιαδήποτε ελπίδα πρόκρισης στον επόμενο γύρο, χρειάζονταν ισοπαλία ή ήττα της Γερμανίας εναντίον της Αυστρίας, ή αντίστροφα, νίκη της Δυτικής Γερμανίας με τρία γκολ στον τελευταίο αγώνα του 2ου ομίλου.

Ομως, τίποτε απ' αυτά δεν συνέβη στις 25 Ιουνίου στην Χιχόν. Αφού ο Χορστ Χρούμπες άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό, οι παίκτες και των δύο ομάδων απλώς άλλαζαν την μπάλα χωρίς να επιχειρήσουν επιθέσεις, υπό τις έντονες αποδοκιμασίες του πλήθους. Στις κερκίδες, χαρτονομίσματα πεσέτας (σ.σ. νόμισμα της Ισπανίας) κυμάτιζαν στον αέρα, ενώ ακούγονταν συνθήματα αποδοκιμασίας.

Στην «ζωντανή» μετάδοση της γαλλικής τηλεόρασης, ο σχολιαστής Μισέλ Ντενισό κατήγγειλε έναν «αγώνα ντροπής». Η λέξη «schande» ειπώθηκε επίσης στην γερμανική τηλεόραση από τον συνάδελφό του στο ARD, Έμπερχαρντ Στάντζεκ. Από την αλγερινή πλευρά, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, εξοργισμένος, καταδίκασε τον αγώνα ως παρωδία.

Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά την προσάρτηση της Αυστρίας από την ναζιστική Γερμανία το 1938, μια ισπανική εφημερίδα έφθασε στο σημείο να χαρακτηρίσει τον αγώνα «Anschluss», που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «στημένος».

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Δυτικογερμανός μέσος, Πολ Μπράϊτνερ, σχολίασε: «Το κοινό είναι ηλίθιο εάν δεν καταλαβαίνει ότι επρόκειτο μόνο για την πρόκριση», ενώ ο προπονητής του, Γιούπ Ντέρβαλ, είπε πως «αυτό είναι προσβολή!», ερωτηθείς εάν ήταν «στημένος» ο αγώνας.

«Φυσικά και παίξαμε τακτικά σήμερα! Αλλά εάν, για αυτόν τον λόγο, 10.000 κάτοικοι της ερήμου θέλουν να προκαλέσουν σκάνδαλο, αυτό απλώς δείχνει ότι δεν πήγαν αρκετά σχολείο. Να ένας σεΐχης από μια όαση, που έχει το δικαίωμα, για πρώτη φορά μετά από 300 χρόνια, να βιώσει την ατμόσφαιρα ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, και που τώρα νομίζει ότι μπορεί να ανοίξει το μεγάλο του στόμα», φώναξε ο Χανς Τσακ, επικεφαλής της αυστριακής αντιπροσωπείας, προσθέτοντας το στοιχείο του ρατσισμού στην προσβολή.

Από τότε βέβαια, τα πνεύματα έχουν ηρεμήσει, αλλά η αγανάκτηση των Αλγερινών παραμένει. «Ήταν περισσότερο σαν φιλικός αγώνας παρά σαν αγώνας Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δυστυχώς, η Αλγερία πλήρωσε το τίμημα. Περιμέναμε ότι αυτές οι δύο ομάδες θα τα πήγαιναν καλά. Μετά από αυτό, η FIFA άλλαξε τους κανόνες για να αποτρέψει τυχόν μελλοντικά στημένα παιχνίδια», δήλωσε στο AFP ο πρώην άσος της Αλγερίας, Ραμπάχ Ματζέρ.

Η Αλγερία είχε παίξει με την Χιλή την προηγούμενη ημέρα του αγώνα Αυστρία-Γερμανία., ενώ από το Μουντιάλ του 1986 μέχρι και σήμερα, οι τελευταίοι δύο αγώνες κάθε ομίλου, διεξάγονται την ίδια ημέρα και ώρα.

Από την γερμανική πλευρά, οι άνθρωποι έχουν γίνει πιο ανοιχτοί με την πάροδο του χρόνου, συμπεριλαμβανομένου του Μπράϊτνερ, ο οποίος ήταν πολύ πιο πρόθυμος να παραδεχθεί τα γεγονότα το 2006: «Σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κάθε ομάδα άρχισε να διαχειρίζεται το σκορ».

«Καταλαβαίνω την δυσαρέσκεια της Αλγερίας, επειδή φαινόταν σαν να ήταν όλα στημένα. Στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου, ο αγώνας είχε γίνει αδιάφορος. Ήταν ένα πραγματικό σύμφωνο μη επίθεσης», παραδέχθηκε ο πρώην αμυντικός, Καρλ Χάιντς Φέρστερ, το 2007.

«Ας πούμε απλώς ότι ήταν μια μερική συμφωνία», προσπάθησε να υποβαθμίσει την κατάσταση στο AFP ο πρώην Αυστριακός τερματοφύλακας Φρίντριχ Κοντσίλια: «Οι θεατές συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε ένα είδος «εκεχειρίας» μεταξύ Γερμανίας και Αυστρίας. Είναι ένας κακώς επιλεγμένος όρος, δεδομένου του αριθμού των πολέμων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Θα έλεγα μάλλον ότι είχαμε συμφωνήσει να μην χάσουμε με περισσότερο από 2-0».

«Αυτό που συνέβη ήταν επώδυνο, φυσικά, αλλά μάθαμε από αυτό. Ας υποθέσουμε ότι είχαμε αντιμετωπίσει την Τυνησία, το Μαρόκο ή κάποια άλλη αραβική χώρα. Εάν ήμασταν στην θέση της Γερμανίας ή της Αυστρίας, θα είχαμε κάνει το ίδιο πράγμα», επεσήμανε ο πρώην επιθετικός Σαλάχ Άσαντ, μιλώντας στο AFP.

Κι΄επειδή η ιστορία μερικές φορές επαναλαμβάνεται, υπάρχει μια κάποια ειρωνεία στην σημερινή περίσταση, δεδομένου ότι 44 χρόνια αργότερα, μια ισοπαλία μεταξύ Αλγερίας και Αυστρίας, θα επιτρέψει και στις δύο ομάδες να προκριθούν στην φάση των «32», στο Μουντιάλ 2026.