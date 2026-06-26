Προπόνηση με γεμάτο απουσιολόγιο για τον ΠΑΟΚ πριν την Ολλανδία

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίζεται με αρκετές απουσίες, λίγο πριν βρεθεί στην Ολλανδία και το Ζαλτμπόμελ.

Πρωινή προπόνηση είχε σήμερα το πρόγραμμα στη Νέα Μεσημβρία, καθώς η θερμοκρασία παραμένει υψηλή στη Θεσσαλονίκη. Προτελευταία προπόνηση της εβδομάδας για τους Θεσσαλονικείς.

Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση, rondo και παιχνίδια κατοχής, ενώ στη συνέχεια οι παίκτες δούλεψαν σε δύο γκρουπ εναλλάξ στην τακτική και τα τελειώματα των φάσεων.

Όσον αφορά τους τραυματίες, οι Θυμιάνης και Καμαρά ακολούθησαν μέρος του προγράμματος της προπόνησης, ο Μιχαηλίδης έκανε ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Ντεσπόντοφ , Μεϊτέ και Σορετίρε υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Αύριο Σάββατο (27/6) το πρωί θα διεξαχθεί η τελευταία προπόνηση στην πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας, ενώ την Κυριακή οι ασπρόμαυροι έχουν ρεπό, πριν ταξιδέψουν (29/6) στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

