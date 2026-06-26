Καλλιθέα: «Ήταν σε άμυνα, τον κυνηγούσαν τρία άτομα» λέει ο πατέρας του ανήλικου που μαχαίρωσε τον 15χρονο

«Τον κυνηγούσαν τρία άτομα, ήταν σε άμυνα», υποστηρίζει ο πατέρας του 17χρονου που συμμετείχε στην αιματηρή συμπλοκή το βράδυ της Τετάρτης (24.6.26) στην Καλλιθέα, κατά την οποία ο 15χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από μαχαίρι και έχασε τη ζωή του.

Δύο παρέες με παιδιά από 15 έως 20 ετών, μια κόντρα που εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή, ένας ανήλικος να πέφτει νεκρό μπροστά στα μάτια των φίλων του, επτά συλλήψεις και έναν 17χρονο να ομολογεί την εγκληματική του πράξη, συνθέτουν το παζλ της συμπλοκής που σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:30 το βράδυ της Τετάρτης στην πλατεία Αγίας Ελεούσας στην Καλλιθέα, στη συμβολή των οδών Μεγαλοπόλεως και Κρέμου.

Όλα ξεκίνησαν όταν η παρέα του 17χρονου που αποτελούσαν μαζί με τον ίδιο από 8 άτομα άρχισε να τσακώνεται λεκτικά με μια άλλη παρέα 3 ατόμων. Τα αίματα γρήγορα άναψαν με αποτέλεσμα, η μικρότερη σε αριθμό παρέα να καλέσει σε ενισχύσεις, λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε ένα μαύρο αυτοκίνητο, από το οποίο αποβιβάστηκαν ο 15χρονος και αλλά 4 άτομα. Αμέσως, ξεκίνησε η συμπλοκή με κυνηγητά, γροθιές με χέρια και με πόδια ενώ βγήκε και τουλάχιστον ένα μαχαίρι.

Ο πατέρας του 17χρονου που ομολόγησε στην αστυνομία ότι ήταν εκείνος που μαχαίρωσε τον 15χρονο στο θώρακα, μιλώντας στο newsit.gr ισχυρίζεται ότι το παιδί του ότι ήταν σε καθεστώς άμυνας.

«Το τι ακριβώς έγινε θα φανεί από τη δικογραφία. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πώς συνέβησαν τα γεγονότα. Το παιδί χτυπήθηκε. Τον κυνηγήσανε τρία άτομα και χτυπήθηκε, ήταν σε άμυνα», αναφέρει ο πατέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά την αιματηρή συμπλοκή ο δράστης επέστρεψε κανονικά στο σπίτι του όπου εκεί τον εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές, τον προσήγαγαν και στην συνέχεια προχώρησαν στην σύλληψη του.

«Το παιδί μου είναι πολύ ταραγμένο έχει συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει», λέει ο πατέρας του καθ’ ομολογίαν δράστη και στην συνέχεια προσθέτει:

«Είναι πολύ ταραγμένος και έχει καταλάβει τι έχει συμβεί, θα δούμε αναλυτικότερα τι έχει γίνει και μέσα από την δικογραφία. Τόσο η μητέρα όσο και εγώ είμαστε σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση», καταλήγει.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα πλήρη αίτια του περιστατικού με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δύο παρέες βρίσκονταν εδώ και αρκετό καιρό σε αντιπαράθεση για τον έλεγχο συγκεκριμένης πλατείας στην Καλλιθέα. Η ένταση μεταξύ τους είχε ως επίκεντρο την προσπάθεια κάθε ομάδας να επιβληθεί και να αποδείξει την κυριαρχία της έναντι της άλλης. Τελικά η πολύμηνη κόντρα έφερε την συμπλοκή που οδήγησε στην δολοφονία του 15χρονου και ενός ακόμα ανήλικου να έρχεται αντιμέτωποι σε τόσο μικρή ηλικία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Ο 15χρονος ταυτοποιήθηκε από τις αστυνομικές αρχές μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων, καθώς ήταν ήδη σεσημασμένος. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου δύο εβδομάδες είχε συλληφθεί να επιβαίνει σε αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο βρέθηκε ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, ενώ οδηγός ήταν ένας 19χρονος.

Επιπλέον, τον Φεβρουάριο του 2025 είχε συλληφθεί έπειτα από επεισόδιο, καθώς στην κατοχή του είχε εντοπιστεί μία σιδηρογροθιά.

Το πρωί της Παρασκευής οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ανηλίκων.

Πηγή: newsit.gr