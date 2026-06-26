Αγώνας δρόμου στο παρά πέντε για να καλυφθούν υγειονομικά τα νησιά με προσωπικό και ΕΚΑΒ

Σε επαγρύπνηση θα πρέπει να είναι οι διοικητές των νοσοκομείων των νησιών για τους επόμενους μήνες λόγω της αύξησης της κίνησης των επισκεπτών.

Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, με νέες οδηγίες προς τους επικεφαλής των Μονάδων Υγείας της νησιωτικής χώρας, ζητά να είναι όλοι alert ώστε να αποφευχθούν περιστατικά που μπορεί να εκθέσουν τη χώρα εν μέσω τουριστικής περιόδου.

Άλλωστε παρά το γεγονός ότι οι τουρίστες έχουν ήδη πλημμυρίσει τα νησιά, οι ελλείψεις σε προσωπικό εξακολουθούν να προκαλούν πονοκέφαλο στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, καθώς στη νησιωτική χώρα και στις απομακρυσμένες περιοχές, η υποστελέχωση έχει χτυπήσει κόκκινο.

Πάντως την τελευταία στιγμή επιχειρούνται κινήσεις ώστε να βελτιωθούν κάπως οι συνθήκες. Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους γνωστοποίησε ότι ενισχύεται το ΕΚΑΒ στις περιοχές που δέχονται αυξημένο αριθμό επισκεπτών κατά τη θερινή περίοδο.

Όπως ανέφερε, το υπουργείο Υγείας έχει ήδη προχωρήσει σε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, ενώ παράλληλα υλοποιούνται μετακινήσεις στελεχών του ΕΚΑΒ από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη προς τουριστικές περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Παράλληλα σημείωσε ότι μοτοσυκλέτες του ΕΚΑΒ έχουν ήδη μεταφερθεί στις Κυκλάδες και σε άλλα νησιά, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Εκτός αυτού προανήγγειλε την ένταξη δύο νέων ελικοπτέρων στο σύστημα αεροδιακομιδών, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη διαχείριση σοβαρών περιστατικών σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, όπως υποστήριξε.

Υπ΄ ατμόν οι διοικητές

Όλα αυτά βέβαια απαιτούν τον συντονισμό από την πλευρά των διοικητών των νοσοκομείων και των μικρότερων μονάδων υγείας. Γι΄αυτό και σε όλες τις πρόσφατες συναντήσεις που γίνονται με τηλεδιασκέψεις, όπως λένε πληροφορίες του ethnos.gr, οι συστάσεις που δόθηκαν ήταν να βρίσκονται εντός των νοσοκομείων οι επικεφαλής προκειμένου να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε περίεργο περιστατικό καταγραφεί.

Επίσης η ηγεσία του υπουργείου υγείας κάλεσε τα στελέχη του ΕΣΥ να οργανώσουν τις βάρδιες αλλά και το προσωπικό, προκειμένου να μην παρατηρούνται κενά σε εφημερίες ειδικά σε βασικές ειδικότητες.

Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί το τελευταίο διάστημα είναι οι άδειες του προσωπικού, οι οποίες ζητούνται συνήθως από τους εργαζόμενους τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν είναι τυχαίο ότι με βάση την πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η ΠΟΕΔΗΝ, η Ομοσπονδία των εργαζομένων στο ΕΣΥ, στις Κυκλάδες, στο Ιόνιο και την Κρήτη, οφείλονται χιλιάδες ρεπό σε νοσηλευτές καθώς δεν μπορούν να απουσιάσουν από το πόστο τους λόγω της έλλειψης προσωπικού.

Πηγή: Ethnos.gr