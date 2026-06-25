Αποκάλυψη Ντι Μάρτζιο: “Κλείνει στον Αστέρα Τρίπολης ο Δημήτρης Νικολάου”

Οι Αρκάδες βρίσκονται κοντά σε μία μεγάλη μεταγραφική επιτυχία με την απόκτηση του πρώην κεντρικού αμυντικού του Ολυμπιακού.

Κοντά σε μία πολύ σημαντική μεταγραφική προσθήκη βρίσκεται ο Αστέρας Τρίπολης σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Οι Αρκάδες βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με την Παλέρμο και έτοιμοι να κλείσουν το deal που θα φέρει και πάλι στην Ελλάδα μετά από 7 χρόνια τον Δημήτρη Νικολάου.

Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός που ανδρώθηκε και μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στον Ολυμπιακό, τα τελευταία χρόνια έκανε σημαντική καριέρα στην Ιταλία όπου έπαιξε κατά σειρά σε Έμπολι, Σπέτσια, Παλέρμο και πέρσι στην Μπάρι με την μορφή δανεισμού.

Ο Αστέρας Τρίπολης σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο τα έχει βρει σε όλα με την Παλέρμο για την απόκτηση του Νικολάου και το μόνο που απομένει είναι πια οι επίσημες ανακοινώσεις.