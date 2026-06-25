Ο agent Φεντερίκο Παστορέλο στο SDNA : «Δουλεύουμε για τη συμφωνία Ντε Φράι – Παναθηναϊκού»

Το SDNA επικοινώνησε απευθείας με τον Ιταλό μεγαλοατζέντη και εκπρόσωπο του 34χρονου στόπερ, ζητώντας να σχολιάσει τα δημοσιεύματα που θέλουν τον πελάτη του να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με το Τριφύλλι.

Η περίπτωση του Στέφαν Ντε Φράι αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες, αλλά και πιο φιλόδοξες υποθέσεις που έχει ανοίξει ο Παναθηναϊκός στο φετινό μεταγραφικό παζάρι.

Οι «πράσινοι» έχουν θέσει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας με έναν ποδοσφαιριστή υψηλού επιπέδου και ο 34χρονος διεθνής Ολλανδός, μετά από οκτών συνεχόμενα χρόνια στην Ίντερ και μια σπουδαία καριέρα στη Serie A, βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα τους.

Οι τελευταίες πληροφορίες τόσο από την Ελλάδα, όσο και από την Ιταλία, αναφέρουν ότι οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές όχι μόνο έχουν ανοίξει, αλλά βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τον Παναθηναϊκό να έχει στα σκαριά ένα super deal!

Πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση είναι ο Φεντερίκο Παστορέλο.

Ο ισχυρός Ιταλός μάνατζερ, ένας από τους πλέον επιδραστικούς εκπροσώπους ποδοσφαιριστών στην ευρωπαϊκή αγορά, είναι ο άνθρωπος που διαχειρίζεται όλες τις κινήσεις του Ντε Φράι και έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στις διαπραγματεύσεις.

To SDNA επικοινώνησε απευθείας με τον Παστορέλο, ζητώντας να σχολιάσει τα δημοσιεύματα που θέλουν τον πελάτη του να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.

Η απάντησή του ήταν σύντομη, αλλά με ιδιαίτερη βαρύτητα: «Δουλεύουμε πάνω σε αυτό».

Μια φράση που ασφαλώς δεν αποτελεί οριστική επιβεβαίωση συμφωνίας, ωστόσο δείχνει ξεκάθαρα ότι η υπόθεση έχει μπει σε θετική τροχιά κι ενώ οι συζητήσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές συνεχίζονται.