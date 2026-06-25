Οι πρώτες δηλώσεις του Τζάκσον στο Μαρούσι: «Ερχόμαστε να κάνουμε μεγάλα πράγματα»

Ο Ζεμπ Τζάκσον θα είναι ένα από τα νέα πρόσωπα του Αμαρουσίου στη νέα σεζόν, με τον Αμερικανό γκαρντ να δηλώσει ενθουσιασμένος και αισιόδοξος.

Ο 25χρονος κόμπο γκαρντ προέρχεται από μια καλή σεζόν στο Βέλγιο με τη Σραλερουά, όπου είχε κατά μέσο όρο, 14.4 πόντους, 3.2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1.7 κλέψιμο σε 18 αγώνες.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Αμαρουσίου σημείωσε:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που μπορώ να πω ότι ανήκω πλέον σε αυτόν τον σύλλογο, και αυτό είναι πραγματικά μια ευλογία για τη δεύτερη χρονιά μου ως επαγγελματίας.

Ελπίζω να είστε όλοι έτοιμοι να έρθετε και να μας υποστηρίξετε, να δείξετε την παρουσία σας, καθώς ετοιμαζόμαστε να αγωνιστούμε, να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάποια πράγματα που δεν έχουν γίνει ποτέ πριν.

Ερχόμαστε να κάνουμε μεγάλα πράγματα, και ελπίζω να είστε όλοι έτοιμοι. Λοιπόν, για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας, και ας ετοιμαστούμε να κάνουμε τη δουλειά μας».