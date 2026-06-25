ΑΕΚ: Συνεχίζει να δουλεύει και στις... διακοπές του ο Πήλιος (vid)

Η δουλειά δεν σταματά ποτέ για τον Σταύρο Πήλιο ο οποίος προπονείται ατομικά και κατά την περίοδο των διακοπών.

Πιο συγκεκριμένα, ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ, δουλεύει με personal trainer ακόμα και στις διακοπές του με στόχο να παρουσιαστεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στην έναρξη της προετοιμασίας στις 6 Ιουλίου. Δειτε την άσκηση που έκανε για να δουλέψει τα αντανακλαστικά και τις γρήγορες αντιδράσεις του.

Ο Σταύρος Πήλιος κατέγραψε πέρυσι 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την φανέλα της ΑΕΚ (2.880' αγωνιστικά λεπτά) έχοντας 6 ασίστ και παρουσίασε ευρύτερα υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς σημαντική βελτίωση που αποτελεί προιον σκληρής δουλειάς.