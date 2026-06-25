Τέλος από τη Μονακό ο Στραζέλ, οδεύει προς την Εφές

Τίτλοι τέλους στη θητεία του Γάλλου άσου στο Πριγκιπάτο, με τη Μονακό να ανακοινώνει την αποχώρησή του και τον Στραζέλ να είναι προ των πυλών της Εφές.
Ο Γάλλος άσος ήταν από τους πρωταγωνιστές της Μονακό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague, μετρώντας 9,2 πόντους και 3,9 ασίστ μέσο όρο.
Merci Matthew ❤️🤍— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) June 25, 2026
💎 Sous nos couleurs de 2022 à 2026, Matthew Strazel a marqué l'histoire du championnat de France et de la #RocaTeam... ✨️
🙏 L'ensemble du club te souhaite le meilleur, tu seras toujours le bienvenu à Gaston Médecin 🇲🇨#DagheMunegu pic.twitter.com/A1LappsCyu