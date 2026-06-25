Τέλος από τη Μονακό ο Στραζέλ, οδεύει προς την Εφές

Παρελθόν από τη Μονακό αποτελεί ο Μάθιου Στραζέλ, που όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει στην Εφές.

Τίτλοι τέλους στη θητεία του Γάλλου άσου στο Πριγκιπάτο, με τη Μονακό να ανακοινώνει την αποχώρησή του και τον Στραζέλ να είναι προ των πυλών της Εφές.

Ο Γάλλος άσος ήταν από τους πρωταγωνιστές της Μονακό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague, μετρώντας 9,2 πόντους και 3,9 ασίστ μέσο όρο.