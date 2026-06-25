Αναβλήθηκε για τον Σεπτέμβριο το «Battle of the Legends» ανάμεσα σε Μεϊγουέδερ και Ζαμπίδη

Ανατροπή σημειώθηκε λίγα 24ωρα πριν από το «Battle of the Legends», καθώς ανακοινώθηκε ότι η πολυαναμενόμενη αναμέτρηση ανάμεσα στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ και τον Μιχάλη Ζαμπίδη δεν θα διεξαχθεί στις 27 Ιουνίου, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η οποία ξεκίνησε με καθυστέρηση άνω των δύο ωρών. Οι δύο αθλητές έδωσαν κανονικά το «παρών», ενώ η μάνατζερ του Μιχάλη Ζαμπίδη ενημέρωσε πως το event μεταφέρεται για τον Σεπτέμβριο.

Πριν από την έναρξη της συνέντευξης, οι δύο θρύλοι των μαχητικών αθλημάτων επισκέφθηκαν την τροπαιοθήκη που βρίσκεται στην είσοδο του Fitness Club.

Ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πάλι στην Ελλάδα, έχω έρθει πολλές φορές. Πάντα είναι ωραίο να επιστραφείς σε μια τόσο ωραία χώρα με τόσο θετικούς ανθρώπους και τρομερό καιρό».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πυγμάχος ανέφερε ότι υπάρχουν ορισμένες δικαστικές εκκρεμότητες με εταιρεία, οι οποίες πρέπει πρώτα να διευθετηθούν, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σε περίπου 60 ημέρες και θα είναι ένα μεγάλο γεγονός.

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Ζαμπίδης τόνισε πως αποτελεί μεγάλη τιμή για τον ίδιο η συμμετοχή στο συγκεκριμένο event και ότι το αντιμετωπίζει ως μια μεγάλη πρόκληση.

Οι διοργανωτές ξεκαθάρισαν ότι τα εισιτήρια που έχουν ήδη διατεθεί θα ισχύσουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής. Περισσότερες πληροφορίες για το event αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.