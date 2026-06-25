Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε αποθήκη στο Ηράκλειο - Στη «μάχη» σχεδόν 100 πυροσβέστες

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην αποθήκη ξυλείας, στην περιοχή μεταξύ της Λοφούπολης και του Άγιου Ιωάννη Χωστού, στο Ηράκλειο όπου λίγη ώρα νωρίτερα οι φλόγες έφθασαν μέχρι τα γειτονικά σπίτια και κινητοποιώντας μεγάλο αριθμό Πυροσβεστών που ενισχύθηκαν περαιτέρω.

Στο σημείο οι δυνάμεις που επιχειρούν έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς έχουν φτάσει τους 95 πυροσβέστες με 18 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Επίσης στο σημείο βρίσκονται 2 ομάδες της 3ης ΕΜΟΔΕ και η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης ΕΜΑΚ, ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο αντιπεριφεριεάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης.

Νωριτερα η φωτιά έχει επεκταθεί σε κατοικίες, με βίντεο να δείχνουν τα γειτονικά σπίτια να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο neakriti.gr οι πυροσβέστες εξακολουθουν να δίνουν αγώνα για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ οι ισχυροί καπνοί είναι ορατοί από μεγάλο μέρος του Ηρακλείου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σημειώθηκε μικρή έκρηξη, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Η επιχείρηση συντονίζεται με συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, την οποία λαμβάνει το ΕΣΚΕΔΙΚ καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος. Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ηρακλείου, Γιώργος Καραντίνος, μιλώντας στο έκτακτο δελτίο της ΚΡΗΤΗ TV, ανέφερε ότι η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ σημείωσε πως ο δήμαρχος βρίσκεται καθ’ οδόν για το σημείο.

Πηγή: cnn.gr