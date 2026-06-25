Ο Ολυμπιακός πήρε δανεική παίκτρια από τον Αθηναϊκό!

Στον Ολυμπιακό με υποσχετική ενός έτους από τον Αθηναϊκό εντάσσεται η Χριστίνα Αναστασοπούλου που θα είναι το μπακ απ της Χριστινάκη τη νέα σεζόν.

Σε μία προφανώς όχι τόσο συνηθισμένη κίνηση προχώρησαν οι «ερυθρόλευκοι», που απέκτησαν ως δανεική την Αναστασοπούλου από τον Αθηναϊκό του Νίκου Χαρδαλιά.

Έτσι η ομάδα του Βύρωνα δέχθηκε να παραχωρήσει μία παίκτρια σε ανταγωνιστή για τους εγχώριους τίτλους...

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Χριστίνα Αναστασοπούλου. Η διεθνής σούτινγκ γκαρντ/σμολ φόργουορντ (25/11/2002, 1,82μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του συλλόγου.

Στο πρώτο μισό της σεζόν 2025-26, η Χριστίνα Αναστασοπούλου αγωνίστηκε στον Αθηναϊκό, ενώ στο δεύτερο μισό στον Πρωτέα Βούλας. Από το 2013 έως το 2025, πέρασε από όλα τα ηλικιακά τμήματα της ομάδας της Βούλας. Είναι διεθνής με όλες τις Εθνικές μας ομάδες.

Η δήλωση της Χριστίνας Αναστασοπούλου: «Είμαι πολύ χαρούμενη που γίνομαι μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και όλους τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη τους. Γνωρίζω καλά το μέγεθος και την ιστορία αυτού του συλλόγου και ανυπομονώ να φορέσω τη φανέλα του! Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους της τη νέα αγωνιστική σεζόν».

Προηγούμενες ομάδες:

2010-13 Αρατος Κιάτου

2013-25 Πρωτέας Βούλας

2025 Αθηναϊκός

2026 Πρωτέας Βούλας