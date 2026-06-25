Στις φλόγες παραδόθηκαν σπίτια από τη μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη ξυλείας στην περιοχή του Αϊ Γιάννη Χωστού στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς οι φλόγες έφθασαν στα γειτονικά σπίτια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά έχει επεκταθεί σε κατοικίες, με βίντεο να δείχνουν τα γειτονικά σπίτια να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο neakriti.gr οι πυροσβέστες δίνουν αγώνα για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ οι ισχυροί καπνοί είναι ορατοί από μεγάλο μέρος του Ηρακλείου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σημειώθηκε μικρή έκρηξη, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Η επιχείρηση συντονίζεται με συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, την οποία λαμβάνει το ΕΣΚΕΔΙΚ καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος. Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ηρακλείου, Γιώργος Καραντίνος, μιλώντας στο έκτακτο δελτίο της ΚΡΗΤΗ TV, ανέφερε ότι η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ σημείωσε πως ο δήμαρχος βρίσκεται καθ’ οδόν για το σημείο.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Λόγω της έκτασης που πήρε η πυρκαγιά, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και αυτή την ώρα έχουν σπεύσει με 15 οχήματα και επιχειρούν συνολικά 75 πυροσβέστες, όπως και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.



Επιπλέον, στο σημείο βρίσκεται και επιχειρεί μια ομάδα της 3η ΕΜΟΔΕ και η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης Ε.Μ.Α.Κ., ενώ από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο. Επίσης συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι στις 15:33 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με οδηγίες προστασίας προς τους κατοίκους της περιοχής, λόγω των πυκνών καπνών της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο, στο #Hράκλειο Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 8 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2026

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ ισχυροί καπνοί υπάρχουν στην περιοχή.

Ήχησε το 112 εξαιτίας των καπνών

Μάλιστα, λόγω του περιστατικού, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους εξαιτίας των πυκνών καπνών.

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🆘 Πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλείας στην περιοχή #Αγίου_Ιωάννη Χωστού Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου Κρήτης. Καπνός στη περιοχή.

‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) June 25, 2026

«Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.

Πηγή: cnn.gr