Εκτός κυρίως ταμπλό στο Λονδίνο ο Σακελλαρίδης

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης ηττήθηκε στα τρία σετ από τον Όλιβερ Τάρβετ και δεν κατάφερε να μπει στο πρώτο του Grand Slam. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

Ο Νο.2 τενίστας της Ελλάδας (Νο.146) έχασε με 6-4, 6-2, 7-5 σε 2 ώρες και 57 λεπτά από τον 22χρονο Βρετανό (Νο.349) στον τρίτο προκριματικό γύρο του Wimbledon και έμεινε εκτός κυρίως ταμπλό.

Ο 21χρονος τενίστας, πάντως, σέρβιρε για την κατάκτηση του τρίτου σετ και αν τα κατάφερνε ίσως να άλλαζαν τα δεδομένα, όμως δέχτηκε δύο σερί μπρέικ και τελικά «παραδόθηκε» στον αντίπαλό του, που πέρυσι είχε φτάσει ως τον δεύτερο γύρο του βρετανικού major.

Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε το σερβίς του σε πολύ καλή μέρα ο Στέφανος και είναι ενδεικτικό ότι υπέπεσε σε συνολικά 11 διπλά λάθη (τα οκτώ στο δεύτερο σετ).

Πέρα από αυτό είχε και 44 αβίαστα λάθη, οπότε είναι φανερό ότι χρειαζόταν... κάτι παραπάνω για να γράψει ιστορία!

Θα έχει, όμως, και άλλες ευκαιρίες και δεν είναι τυχαίο ότι τον τελευταίο καιρό σημειώνει το ένα career high μετά το άλλο!

Η εξέλιξη του αγώνα

Το πρώτο σετ ήταν πολύ κλειστό, με τους δύο παίκτες να κρατούν με αρκετή άνεση το σερβίς τους μέχρι το 4-4. Στο σημείο αυτό, ωστόσο, ο Τάρβετ εκμεταλλεύτηκε το τρίτο του μπρέικ πόιντ και πήρε στο 5-4 τις μπάλες να σερβίρει για το σετ.

Αν και ο Σακελλαρίδης είχε διπλό μπρέικ πόιντ, ο Τάρβετ τελικά κράτησε το σερβίς του και έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση, μέσα σε αποθέωση από τους συμπατριώτες του.

Μπήκε, μάλιστα, δυνατά και στο δεύτερο σετ και όχι μόνο «έσπασε» κατευθείαν τον Στέφανο για το 1-0, αλλά ήταν συνεχώς απειλητικός στο σερβίς του Έλληνα τενίστα, το οποίο είχε «πέσει» δραματικά.

Ήρθε, λοιπόν, τελικά και το δεύτερο μπρέικ (4-1), που έκρινε το δεύτερο σετ και έφερε τον Βρετανό ακόμα πιο κοντά στο Wimbledon.

Στο τρίτο, όμως, ο Σακελλαρίδης πήρε προβάδισμα με 1-3 και φαινόταν ικανός τουλάχιστον να προσπαθήσει για την ανατροπή, απειλώντας και με δεύτερο μπρέικ.

Προηγήθηκε με 2-5 και είχε τις μπάλες στο 3-5, αλλά ο Τάρβετ «χτύπησε» την τελευταία στιγμή και με δύο συνεχόμενα μπρέικ καθάρισε τον αγώνα, αφού πρώτα έσωσε ένα μπρέικ πόιντ του Στέφανου στο δραματικό δωδέκατο γκέιμ.

Ο Σακελλαρίδης, φυσικά, θα είναι και στα προκριματικά του US Open και θα κάνει εκεί την ύστατη προσπάθεια για φέτος να μπει σε κυρίως ταμπλό Grand Slam.