Υποχρεωτικά δυο νεαροί Ελληνες παίκτες στην 11άδα (και) στον τελικό του Super Cup ΑΕΚ-ΟΦΗ

Με μια σημαντική αλλαγή θα διεξαχθεί φέτος το Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ στις 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο.

Συγκεκριμένα, στη σημερινή συνεδρίασή της η ΕΠΟ αποφάσισε να υπάρχει υποχρεωτικότητα πλέον για δύο νεαρούς Έλληνες στην ενδεκάδα (γεννηθέντες μετά το 2004) κάτι που όπως διαβάσατε νωρίτερα βάσει της νέας προκήρυξης θα έχει ισχύ και στο Κύπελλο Ελλάδος.

Ο (νέος) κανονισμός αυτός λοιπόν, θα κάνει... πρεμιέρα στο φετινό Super Cup, που είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι της νέας σεζόν, κάτι που σημαίνει πως οι δύο φιναλίστ, η Πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο Κυπελλούχος ΟΦΗ θα έχουν υποχρεωτικά από δύο νεαρούς Έλληνες στην ενδεκάδα τους.

Θυμίζουμε πως μέχρι πέρυσι, τόσο στο Κύπελλο όσο και στο Super Cup, το σχετικό μέτρο προέβλεπε την παρουσία ενός νέου παίκτη στην αρχική 11άδα.