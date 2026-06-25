Επίσημες οι αλλαγές στο Κύπελλο - Ορίστηκε έδρα και ημερομηνία για τον τελικό

Οριστικά στις 22 Μαΐου 2027, στο ΟΑΚΑ, θα διεξαχθεί ο επόμενος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι αλλαγές στην προκήρυξη...

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ψήφισε τις αλλαγές στην προκήρυξη του Κυπέλλου Ελλάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, το οποίο θα διεξαχθεί με 16 αντί για 20 ομάδες.

Επιπλέον θα υπάρχει υποχρεωτικότητα πλέον για δύο νεαρούς Έλληνες στην ενδεκάδα, συγκεκριμένα γεννηθέντες μετά το 2004. Το συγκεκριμένο ηλιακό όριο θα αλλάξει ωστόσο την μεθεπόμενη σεζόν και θα αυξηθεί κατά δύο χρόνια. Κουβέντα πάντως έγινε -ακόμα μία φορά- για να μπει υποχρεωτικότητα χρησιμοποίησης νεαρού παίκτη και στο πρωτάθλημα.

Επιπλέον οι πιθανές τιμωρίες λόγω καρτών στα ημιτελικά της διοργάνωσης, δεν θα μεταφέρονται στον τελικό, ο οποίος... επιστρέφει στο ΟΑΚΑ και θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου 2027, ημέρα Σάββατο.