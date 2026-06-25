Σοκαριστικό δυστύχημα: Οδηγός σηκώνει στον αέρα δύο πεζές γυναίκες και τις αφήνει να πεθάνουν στην άσφαλτο (vid)

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στο Νιου Τζέρσι των ΗΠΑ και απεικονίζουν δύο κοπέλες που επιχειρούν να περάσουν τον δρόμο, να παρασύρονται από αυτοκίνητο που ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και να εγκαταλείπονται αβοήθητες να πεθάνουν στην άσφαλτο.

Το περιστατικό έγινε το περασμένο Σάββατο όταν η 58χρονη Μαριάνα Ελίζαμπεθ Βαλβέρδε Μπελτράν και η 61χρονη Μαρία Ιζαμπέλ Ντε Λος Άνχελες Σαλγάδο Αγιάλα διέσχιζαν διασταύρωση επιστρέφοντας σπίτι τους αφού νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί σε άλλο σπίτι με φίλους για να παρακολουθήσουν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Την ώρα που περνούν τον δρόμο, ΙΧ έρχεται με μεγάλη ταχύτητα και ο οδηγός όχι μόνο δεν σταματά για να περάσουν, ως οφείλει, αλλά αφού τις χτυπά και τις σηκώνει στον αέρα, τις εγκαταλείπει πατώντας το γκάζι.

Ο 26χρονος Ντέιβιντ Ζαπάτα Βέρα, όπως ταυτοποιήθηκε αργότερα, παραδόθηκε τελικά στην αστυνομία τρεις μέρες αργότερα κι αφού πρώτα οι δύο γυναίκες υπέκυψαν στα τραύματά τους παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τις κρατήσουν στη ζωή.

Κατηγορείται για δύο περιπτώσεις ανθρωποκτονίας από αμέλεια με όχημα σε δεύτερο βαθμό, δύο περιπτώσεις εγκατάλειψης του τόπου τροχαίου δυστυχήματος που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο, επίσης σε δεύτερο βαθμό, καθώς και δύο περιπτώσεις έκθεσης τραυματισμένου θύματος σε κίνδυνο σε τρίτο βαθμό.

Πηγή: ethnos.gr