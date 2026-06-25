Αγγλία: Νοκ άουτ με Παναμά ο Τζέιμς

Αποχώρησε από τον αγώνα με τη Γκάνα με πρόβλημα τραυματισμού.

Με ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο αποχώρησε από τον αγώνα με την Γκάνα ο Ρις Τζέιμς.

Η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Παναμά τα μεσάνυχτα της 28/6 είναι αμφίβολη χωρίς να αποκλείεται να χάσει και άλλα παιχνίδια.

Ο πονοκέφαλος του ιατρικού τιμ είναι έντονος εξαιτίας του πρόσφατου ιστορικού ιατρικού. Ο αμυντικός της Τσέλσι ταλαιπωρήθηκε τη φετινή σεζόν από μυϊκά προβλήματα, μένοντας εκτός δράσης για περίπου ενάμιση μήνα μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου εξαιτίας θλάσης.

Για τον λόγο αυτό, το ιατρικό επιτελείο της Αγγλίας αντιμετωπίζει την περίπτωσή του με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιδείνωση της κατάστασής του.

Ο Ρις Τζέιμς αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της Αγγλίας στο ξεκίνημα του Μουντιάλ 2026, έχει κερδίσει πλήρως την εμπιστοσύνη του Τόμας Τούχελ και θεωρείται βασική επιλογή στο δεξί άκρο της άμυνας.

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