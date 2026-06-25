H Μπασκόνια διέλυσε τις φήμες περί Μπαρτσελόνα και ανακοίνωσε… Γκαλμπιάτι

Με ανακοίνωσή της η Μπασκόνια επισημοποίησε την παραμονή του Πάολο Γκαλμπιάτι στην ομάδα και τη νέα σεζόν, διαλύοντας τις φήμες περί συμφωνίας με την Μπαρτσελόνα.

Από το πρωί της Πέμπτης είχε κυκλοφορήσει ρεπορτάζ πως η Μπαρτσελόνα είχε συμφωνήσει με τον Γκαλμπιάτι και πως απέμεναν οι διαπραγματεύσεις με την Μπασκόνια. Τελικά, η ομάδα της Βιτόρια με μια λιτή ανακοίνωση οριστικοποίησε την παραμονή του Ιταλού τεχνικού στον πάγκο της.

«Η Μπασκόνια και ο Πάμπλο Πιν κατέληξαν σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-27» αναφέρει η ομάδα, που διατηρεί και τον βοηθό του Ιταλού κόουτς.

Με τον Γκαλμπιάτι φέτος η Μπασκόνια κέρδισε το Κύπελλο Ισπανίας σε μια σημαντική επιτυχία του συλλόγου, που όμως δεν είχε αντίστοιχη πορεία σε πρωτάθλημα και Euroleague.