H Μπασκόνια διέλυσε τις φήμες περί Μπαρτσελόνα και ανακοίνωσε… Γκαλμπιάτι

Από το πρωί της Πέμπτης είχε κυκλοφορήσει ρεπορτάζ πως η Μπαρτσελόνα είχε συμφωνήσει με τον Γκαλμπιάτι και πως απέμεναν οι διαπραγματεύσεις με την Μπασκόνια. Τελικά, η ομάδα της Βιτόρια με μια λιτή ανακοίνωση οριστικοποίησε την παραμονή του Ιταλού τεχνικού στον πάγκο της.
«Η Μπασκόνια και ο Πάμπλο Πιν κατέληξαν σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-27» αναφέρει η ομάδα, που διατηρεί και τον βοηθό του Ιταλού κόουτς.
Με τον Γκαλμπιάτι φέτος η Μπασκόνια κέρδισε το Κύπελλο Ισπανίας σε μια σημαντική επιτυχία του συλλόγου, που όμως δεν είχε αντίστοιχη πορεία σε πρωτάθλημα και Euroleague.
Juntos seguiremos construyendo 🔵🔴 pic.twitter.com/NXxVwFMPLx— Kosner Baskonia (@Baskonia) June 25, 2026