«Συμφώνησε με τον Γκαλμπιάτι η Μπαρτσελόνα, διαπραγματεύσεις με την Μπασκόνια»

Την επόμενη μέρα για τη θέση του προπονητή ερευνούν οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα και από την Ισπανία αναφέρεται πως έχει ήδη συμφωνήσει ο Πάολο Γκαλμπιάτι.

Αυτό επισημαίνει η ισπανική «SPORT» που επικαλείται την αποκάλυψη από την εκπομπή «La Resistencia del Palau». Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε πως θα παραμείνει στην Μπασκόνια, αποτελεί τον «εκλεκτό» των Καταλανών για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα και φέρεται να είναι προσωπική επιλογή του νέου αθλητικού διευθυντή της, Τσέβι Πουγιόλ. Οι δυο τους συνεργάστηκαν φέτος στη Βιτόρια και, όπως όλα δείχνουν, μετακομίζουν μαζί στη Βαρκελώνη για να ηγηθούν του νέου πρότζεκτ.

Σημειώνεται πως παρότι η Μπασκόνια και ο Γκαλμπιάτι είχαν συμφωνήσει να συνεχίσουν μαζί πριν από λίγες εβδομάδες, το κάλεσμα της Μπαρτσελόνα ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα. Ωστόσο, τώρα η Μπαρτσελόνα καλείται να διαπραγματευτεί σκληρά με την Μπασκόνια, καθώς ο Γκαλμπιάτι δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Οι Βάσκοι, όπως προστίθεται στο ρεπορτάζ, έχουν ήδη στα σκαριά την επιστροφή του Βέλιμιρ Περάσοβιτς στον πάγκο τους, όμως θέλουν να εισπράξουν και αποζημίωση για τον Γκαλμπιάτι.