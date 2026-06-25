«Ενδιαφέρον από την Αλ Ιτιχάντ για τον Λουτσέσκου»

Σενάρια από τη Σαουδική Αραβία για ενδιαφέρον της Αλ Ιτιχάντ για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον ΠΑΟΚ.

Ο Ρουμάνος τεχνικός παρουσιάζεται ως ένας από τους υποψηφίους για να αναλάβει τον πάγκο της ομάδας, μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον Δικέφαλο.

Η Αλ Ιτιχάντ βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή, αλλά δεν απέσπασε θετική απάντηση από τα πρώτα ονόματα που προσέγγισε, όπως οι Βαλβέρδε, Εσπιρίτο Σάντος και Τοπμόλερ.

Όπως υποστηρίζει το εν λόγω δημοσίευμα, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Λουτσέσκου, όπως επίσης και με άλλους τεχνικούς.

Ωστόσο, από το περιβάλλον του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ απορρέει πως προτεραιότητα του αποτελεί να ξεκουραστεί στο προσεχές διάστημα και κατόπιν να εξετάσει τις επιλογές του.