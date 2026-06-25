Από τον Άρη πλησιάζει στον Βόλο ο Μεντίλ

Η ομάδα της Θεσσαλίας έδωσε τα χέρια με τον 29χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ.

Στην ενίσχυση της αμυντικής γραμμής και συγκεκριμένα του αριστερό της άκρου προχωράει ο Βόλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα της Θεσσαλίας έδωσε τα χέρια με τον Χαμζά Μεντίλ που πέρσι φόρεσε 11 φορές στο πρωτάθλημα τη φανέλα του Άρη και αναμένεται να αποτελέσει μία ακόμη προσθήκη εμπειρίας στο ρόστερ.

Ο 29χρονος Μαροκινός αριστερός μπακ, έμεινε ελεύθερος από την ομάδα της συμπρωτεύουσας και είχε προσελκύσει ενδιαφέρον τόσο από το εξωτερικό όσο και από ομάδες της Ελλάδας.

Ο Μεντίλ ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του καριέρα από τη Λιλ, ενώ το 2018 η Σάλκε επένδυσε περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Στη συνέχεια αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στις Ντιζόν και Γκαζιαντέπ, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Λέουβεν στο Βέλγιο. Τον Ιανουάριο του 2025 μετακόμισε στον Άρη.