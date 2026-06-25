ΟΦΗ: Ανοίγει ο δρόμος για την παραμονή Αθανασίου

Ο 25χρονος αριστερός μπακ δεν θα βρίσκεται στην «πρώτη» του Ολυμπιακού για τη νέα χρονιά, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Κάτοικος Ηρακλείου και την επόμενη χρονιά είναι πολύ πιθανό να είναι ο Νίκος Αθανασίου.

Ο 25χρονος αριστερός μπακ δεν θα βρίσκεται στην πρώτη συγκέντρωση του Ολυμπιακού στον οποίο ανήκει και θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Ιουνίου και με αυτήν την εξέλιξη, ανοίγει κάθε παράθυρο για την οριστική του παραμονή στον ΟΦΗ.

Από την στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν αποτελεί εμπόδιο, ΟΦΗ και Αθανασίου θέλουν να συνεχίσουν μαζί μιας και στο εξάμηνο που πορεύτηκαν με κοινή πορεία, ήταν όλοι ευχαριστημένοι ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι οι Κρητικοί δεν έχουν βγει στην αγορά για αριστερό μπακ.

Όπως όλα δείχνουν η υπόθεση της παραμονής του στον ΟΦΗ μπαίνει σε μια ευθεία και ο νεαρός άσος θα είναι στο ΒΑΚ στις 6 Ιουλίου, για την «πρώτη» ενόψει της νέας χρονιάς.