Στη Βουλιαγμένη η διεθνής Ολλανδή Μπέντε Ρόγκε

Η Βουλιαγμένη ανακοίνωσε την απόκτηση της διεθνούς Ολλανδής πολίστριας Μπέντε Ρόγκε για τη γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης.

Η 29χρονη αθλήτρια αγωνίζεται ως αμυντικός και στην περιφέρεια και αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής Ολλανδίας από το 2018. Με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας της έχει κατακτήσει τρία χρυσά μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ένα χρυσό και ένα χάλκινο σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, καθώς και το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Σε συλλογικό επίπεδο αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν στο Arizona State University των ΗΠΑ, ενώ με την ολλανδική Ντε Τσάαν κατέκτησε το Euro Cup της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης με χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη διεθνή Ολλανδή αθλήτρια Bente Rogge.

Η Bente αποτελεί βασικό μέλος της Εθνικής Ομάδας της Ολλανδίας από το 2018, πραγματοποιώντας την πρώτη της συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βαρκελώνης. Από τότε έχει καταγράψει μια εντυπωσιακή πορεία με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας της, κατακτώντας τρία χρυσά μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, καθώς και το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης.

Σε συλλογικό επίπεδο, αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν στο Arizona State University των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ στην Ολλανδία αγωνίστηκε με τη ZV de Zaan, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Euro Cup την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Η μεταγραφή της στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης σηματοδοτεί το πρώτο της επαγγελματικό βήμα σε ευρωπαϊκό σύλλογο εκτός Ολλανδίας, ανοίγοντας ένα νέο και ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα της.

Η ίδια δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη που εντάσσομαι στην οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Το να αγωνιστώ για έναν τόσο ιστορικό και επιτυχημένο σύλλογο, σε έναν τόσο όμορφο τόπο, είναι για εμένα μια πρόκληση και μία ευκαιρία για την οποία νιώθω πραγματικά ευγνώμων. Ανυπομονώ να γνωρίσω τις νέες μου συμπαίκτριες, να δημιουργήσουμε ισχυρούς δεσμούς και να δουλέψουμε μαζί ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας και να έχουμε μια εξαιρετική αγωνιστική χρονιά».

Καλωσορίζουμε την Bente στην οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης!»