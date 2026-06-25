Τέλος από τον Ερυθρό Αστέρα ο Κάνααν

Παρελθόν από τον Ερυθρό Αστέρα αποτελεί ο Αϊζάια Κάνααν, όπως ανακοίνωσε η σερβική ομάδα.

Ο Αμερικανός άσος θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, αφού ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε το διαζύγιο των δύο πλευρών.

Ο Αϊζάια Κάνααν στάθηκε εξαιρετικά άτυχος τη φετινή σεζόν, αφού πριν ξεκινήσει η χρονιά τραυματίστηκε στον πρόσθιο χιαστό κι έχασε όλη την αγωνιστική περίοδο.