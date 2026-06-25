Τέλος από τον Ερυθρό Αστέρα ο Κάνααν

Ο Αμερικανός άσος θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, αφού ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε το διαζύγιο των δύο πλευρών.
Ο Αϊζάια Κάνααν στάθηκε εξαιρετικά άτυχος τη φετινή σεζόν, αφού πριν ξεκινήσει η χρονιά τραυματίστηκε στον πρόσθιο χιαστό κι έχασε όλη την αγωνιστική περίοδο.
Амерички бек Ајзеа Кенан од наредне сезоне неће носити дрес Црвене звезде Меридианбет.— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) June 25, 2026
КК Црвена звезда Меридианбет жели Ајзеи Кенану пуно здравља, среће и спортских успеха у наставку каријере.
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