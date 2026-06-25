Αστέρας Aktor: Ο Μαυρογενίδης αναλαμβάνει τις ακαδημίες

Από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού στην Τρίπολη ο πρώην ποδοσφαιριστής των «ερυθρόλευκων».

Το άτομο που θα αναλάβει να «τρέξει» τις ακαδημίες και να αναλάβει τη διεύθυνση τους ως επικεφαλής βρήκε ο Αστέρας Aktor στο πρόσωπο του Δημήτρη Μαυρογενίδη.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ριζικών αλλαγών που πραγματοποιεί η ΠΑΕ μετά την ολοκλήρωση της περασμένης σεζόν στην οποία κινδύνεψε με υποβιβασμό αλλά στα play out έδωσε την παρτίδα.

Οι διοικούντες τον σύλλογο αναζητούσαν εδώ κι αρκετό καιρό το κατάλληλο άτομο για τον ρόλο αυτό και κατέληξαν στον Δημήτρη Μαυρογενίδη που αποχώρησε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού πριν από ένα χρόνο.