Αδιανόητα σκηνικά στη Nissan - Προτάθηκε η επιστροφή του φυγόδικου Κάρλος Γκον

Μπορεί να μοιάζει με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, όμως η πρόταση κατατέθηκε πραγματικά.

Την ώρα που η Nissan αναζητά τρόπους να ανακάμψει οικονομικά, ένας από τους μετόχους της έριξε στο τραπέζι την επιστροφή του ανθρώπου που αποχώρησε από την εταιρεία με τον πιο επεισοδιακό τρόπο που έχει γνωρίσει ποτέ η αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Nissan βρίσκεται σε φάση βαθιάς αναδιάρθρωσης, επιδιώκοντας να περιορίσει τα λειτουργικά της έξοδα και να επανέλθει στην κερδοφορία μετά τα δύσκολα τελευταία χρόνια.

Στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων, όπου παρουσιάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης και η στρατηγική για το μέλλον, καταγράφηκε μια πρόταση που προκάλεσε αίσθηση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Automotive News Europe, δυσαρεστημένοι επενδυτές πρότειναν να επιστρέψει σε υψηλόβαθμο διοικητικό ρόλο ο Κάρλος Γκον, ο άλλοτε πανίσχυρος επικεφαλής της Nissan και της συμμαχίας Renault-Nissan.

Η συγκεκριμένη εισήγηση προκάλεσε έκπληξη, καθώς ο Γκον αποτελεί μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στην ιστορία της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του 2019 βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, όταν δραπέτευσε από την Ιαπωνία, όπου βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για οικονομικές ατασθαλίες, μεταξύ των οποίων κατασπατάληση εταιρικών κεφαλαίων για προσωπικό όφελος και φορολογικές παραβάσεις.

Η απόδρασή του έμεινε στην ιστορία για τον κινηματογραφικό της χαρακτήρα. Λίγο μετά τα Χριστούγεννα του 2019 κατάφερε να εγκαταλείψει την Ιαπωνία, να μεταβεί αρχικά στην Τουρκία και στη συνέχεια στον Λίβανο, κρυμμένος μέσα σε κιβώτιο μεταφοράς ηχητικού εξοπλισμού, μετά από χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που είχε διοργανώσει στην κατοικία του.

Παρά τον θόρυβο που προκάλεσε η πρόταση, δεν υπήρχε ουσιαστικά καμία πιθανότητα να εγκριθεί, με την επιστροφή του Κάρλος Γκον στη διοίκηση της Nissan να παραμένει ένα εξαιρετικά απίθανο, αν όχι αδιανόητο, σενάριο.