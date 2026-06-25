Διάσκεψη των Προέδρων: Άνω - Κάτω Κωνσταντοπούλου και Γεωργαντάς με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέο «θερμό» τετ α τετ είχαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Γιώργο Γεωργαντά στη Διάσκεψη των Προέδρων αυτή τη φορά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, με αντικείμενο την επιλογή του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε στον Πρόεδρο της επιτροπής δεοντολογίας, υποστηρίζοντας ότι «κάρφωσε» συναδέλφους του στη ΝΔ, δίνοντας στοιχεία για την υπόθεση του «αμαρτωλού» Οργανισμού στην αντιπολίτευση.

Οι ισχυρισμοί της Ζωής Κωνσταντοπούλου προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση του Γιώργου Γεωργαντά, καταλογίζοντάς της αισχρά ψέματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο διάλογος είχε ως εξής:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εμπλέκεστε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γεωργαντά. Δίνατε στοιχεία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην αντιπολίτευση.

Γιώργος Γεωργαντάς: Δεν έχετε αγροτικό τμήμα, δεν καταθέσαστε καν εισήγηση στην εξεταστική. Μιλούσα και με τον κ. Καζαμία που είναι δίπλα σας. Δεν ξέρατε τι είναι εθνικό απόθεμα και τι είναι τεχνική λύση Δείχνατε φωτογραφίες με τη Σεμερτζίδου και νομίζατε ότι θα με τρομοκρατήσετε. Μη νομίζετε ότι θα με τρομοκρατήσετε. Μη νομίζετε ότι με τα αισχρά σας ψέματα θα με τρομοκρατήσετε!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αφήστε τα αυτά. Καρφώνατε το κόμμα σας!

Γιώργος Γεωργαντάς: Δεν σας φοβάμαι!

Πηγή: cnn.gr