Το GP της Αυστρίας live από το ΑΝΤ1+ (και με live delay… μισής ώρας στον ΑΝΤ1)

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, αναλύει το τηλεοπτικό τριήμερο της Formula 1

Το 8ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, έρχεται στο Σπίλμπεργκ της Αυστρίας, και θα μεταδοθεί την Κυριακή, 28 Ιουνίου, στις 16:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και ετεροχρονισμένα στις 16:30 στον ΑΝΤ1.

Το αγωνιστικό τριήμερο ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου και συνεχίζεται το Σάββατο 27 Ιουνίου, με όλες τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές να μεταδίδονται ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+. Εκεί οι οδηγοί θα αναζητήσουν το ιδανικό στήσιμο των μονοθεσίων τους, πριν από τη μάχη των κατατακτηρίων που θα διαμορφώσει το grid της Κυριακής.

Η νίκη του Λιούις Χάμιλτον στη Βαρκελώνη με την άκρως ανταγωνιστική Ferrari ήρθε να ανατρέψει την κυριαρχία της Mercedes και να αλλάξει τις ισορροπίες δυνάμεων στο πρωτάθλημα. Την ώρα που στο κόκκινο στρατόπεδο όλα δείχνουν να λειτουργούν υποδειγματικά, στη γερμανική ομάδα, ύστερα από διαδοχικές εγκαταλείψεις, καλούνται να διαχειριστούν τη φιλοδοξία και την ορμή των δύο οδηγών τους, με τον Τότο Βολφ να ξεκαθαρίζει ότι υπάρχει ανάγκη να επανακαθοριστούν τα όρια της μεταξύ τους μάχης στην πίστα.

Στο πρωτάθλημα οδηγών, ο Κίμι Αντονέλι, με πέντε νίκες στους επτά πρώτους αγώνες της σεζόν, διατηρεί προβάδισμα 41 βαθμών έναντι του Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός πρωταθλητής είναι ο μοναδικός οδηγός από τους 22 του φετινού grid που έχει ολοκληρώσει και τους 436 αγωνιστικούς γύρους των επτά προηγούμενων Grand Prix.

«Formula 1 Show» και «Formula 1 Stories» στο ΑΝΤ1+

Το Formula 1 Show, που ξεκινά μία ώρα πριν από την εκκίνηση του αγώνα, θα είναι, όπως πάντα, γεμάτο αποκλειστικό περιεχόμενο. Μπαίνοντας σε κλίμα Μουντιάλ, ο επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας Φώτης Ιωαννίδης, ο μέσος της Γαλατασαράι Ιλκάι Γκουντογκάν, ο βετεράνος αστέρας της Ιταλίας Μάρκο Σιμόνε, αλλά και οι Μαξ Φερστάπεν, Εστεμπάν Οκόν, Πιερ Γκασλί και Ίζακ Χάτζαρ, μιλούν στον Πάνο Σεϊτανίδη για τη μεγάλη γιορτή της στρογγυλής θεάς. Ο Λανς Στρολ της Aston Martin F1 αποκαλύπτει στη Μαρία Θωμά τον άνθρωπο πίσω από τον οδηγό, ενώ οι Τότο Βολφ, Ματία Μπινότο και Αγιάο Κομάτσου απαντούν στις ερωτήσεις του Γιώργου Ανανίδα για το περίφημο ADUO και το κατά πόσο αυτό μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη συνέχεια της φετινής σεζόν. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αποκλειστική συνέντευξη του Άγγελου Τσιαπάρα. Ο επικεφαλής μηχανολόγος του προγράμματος της FW48 στη Williams μίλησε αποκλειστικά στον Πάνο Σεϊτανίδη για τον ρόλο του στην ιστορική βρετανική ομάδα, τη συνεργασία του με τους Κάρλος Σάινθ και Άλεξ Άλμπον, αλλά και για τη διαδρομή που μπορούν να ακολουθήσουν τα νέα παιδιά, ώστε να βρεθούν κάποια ημέρα στη Formula 1. Στις μεταδόσεις του αγωνιστικού τριημέρου θα βρίσκονται οι Μαρία Ανδρεάδη, Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης.

Μετά το τέλος της εκπομπής «Formula 1 Show, η δράση συνεχίζεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με το «Formula 1 Stories». Οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης θυμούνται το αυστριακό Grand Prix του 2002, έναν από τους πλέον αμφιλεγόμενους αγώνες στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, εξαιτίας των διαβόητων ομαδικών εντολών της Ferrari. Ο Ρούμπενς Μπαρικέλο είχε κυριαρχήσει σε όλο το αγωνιστικό τριήμερο. Εκκίνησε από την pole position και οδηγούσε την κούρσα μέχρι τον τελευταίο γύρο. Ωστόσο, λίγα μόλις μέτρα πριν από την καρό σημαία, η Ferrari του έδωσε εντολή να αφήσει τον Μίκαελ Σουμάχερ να περάσει μπροστά, ώστε να κατακτήσει τη νίκη και τους πολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα. Ο Μπαρικέλο υπάκουσε εμφανώς στην τελευταία στροφή, προκαλώντας τις έντονες αποδοκιμασίες των θεατών. Κατά τη διάρκεια της απονομής, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, εμφανώς αμήχανος από τις αντιδράσεις του κοινού, τράβηξε τον teammate του στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και του παρέδωσε το τρόπαιο του νικητή.

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