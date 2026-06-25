Από την Αναγέννηση Άρτας στην ΑΕΚ η Αμβροσιάδου

Η ΑΕΚ συνεχίζει δυναμικά τη στελέχωση της γυναικείας ομάδας χάντμπολ ενόψει της νέας σεζόν, προσθέτοντας στο δυναμικό της τη Βάγια Αμβροσιάδου.

Η 23χρονη διεθνής αθλήτρια προέρχεται από την Αναγέννηση Άρτας, με την οποία πραγματοποίησε αξιόλογη πορεία την περασμένη χρονιά, συμβάλλοντας στην κατάκτηση της τέταρτης θέσης στην κανονική διάρκεια της Α1 Γυναικών, στην παρουσία της ομάδας στα ημιτελικά των πλέι οφ, αλλά και στην πρόκρισή της στον τελικό του Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η μεταγραφή της Αμβροσιάδου έρχεται να προστεθεί στις κινήσεις που πραγματοποιεί η ΑΕΚ για την ενίσχυση του ρόστερ της. Παράλληλα, στον σύλλογο έχουν ήδη παραμείνει οι Αντρέζα Παϊζίνιο, Εντουάρντα Μπαβαρέσκο, Μονίκ Ενρίκε, Κριστιάνε Γκόμες, Μπρούνα Γκονσάλβες, Ευγενία Σαμολαδά και Κατερίνα Μανιά, ενώ έχει αποκτηθεί και η Βραζιλιάνα Ταΐς Φέρμο.

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ για την Αμβροσιάδου αναφέρει:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Βάγια Αμβροσιάδου. Η 23χρονη (11/05/2003) αθλήτρια θα ενισχύσει τη νέα σεζόν το τμήμα Χάντμπολ Γυναικών της ΑΕΚ.

Η Βάγια αγωνίζεται ως δεξί εξτρέμ/ίντερ, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της από τον Α.Ο. Προσοτσάνης. Στη συνέχεια πέρασε από τον ΠΑΟΚ και από την Αναγέννηση Άρτας. Είναι διεθνής με την Εθνική μας ομάδα.

Η Βάγια δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενη που τη νέα σεζόν θα αγωνίζομαι με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν και με πολλή δουλειά να πετύχουμε όλους τους υψηλούς στόχους που έχουμε. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη».

Βάγια, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!»